"Просто не роби цього": експерт назвав 5 тату, про які людина потім пошкодує (відео)

Чоловік не є тату-майстром, однак у нього велика кількість татуювань по всьому тілу. Він став відомим саме завдяки контенту у сфері бодіарту та розповів, чому саме не варто наносити на тіло деякі малюнки.

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Чоловік на ім'я Дейв Чадлі, у якого татуювання покривають більшу частину голови та верхньої частини тіла, розповів про п'ять видів татуювань, про які люди, швидше за все, пошкодують через 10 років. Він зібрав величезну аудиторію в Instagram та TikTok завдяки контенту у галузі бодіарту.

Дейв Чадлі зазначає, що тонкі лінії татуювань "мають чудовий вигляд, коли їх тільки роблять". Однак вони доволі швидко стають непривабливими.

"Проблема в тому, що… лінії спотворюватимуться, і з цим нічого не поробиш", — попередив він.

Ще одним видом татуювань, яке не варто робити, є ім'я партнера.

"Ніколи не знаєш, що станеться. Просто не роби цього, просто не роби", — додав експерт.

На третьому місці серед татуювань, про які людина може пошкодувати — це тату з якимось певним сценарієм. Дейв Чадлі зазначив, що під час сеансу нанесення такого татуювання є велика ймовірність витікання крові.

"Також ви можете покрити область, яку потім не зможете перетворити на більший проєкт", — уточнив чоловік.

На четвертому місці серед таких татуювань — портрети відомих особистостей, оскільки "ніколи не знаєш, що буде. Навіть якщо вони померли, однаково щось може вилізти". Дейв також зазначив, що не варто робити реалістичні малюнки через те, що їх дуже легко зіпсувати.

На п'яте місце, жартома, експерт поставив портрет "зомбованого" Джиммі Севіла (англійський діджей та телеведучий. — Ред.).

Дейв Чадлі — людина з великою кількістю татуювань. Він дуже часто знімає відео, де розповідає про найкращі та найгірші татуювання, пропонує різноманітні ідеї. Він став своєрідною "авторитетною фігурою" серед людей, які захоплюються бодіартом.

Нагадаємо, в кінці вересня Анджеліна Джолі та її рідна донька Вів'єн зробили собі парні татуювання. Анджеліна набила собі нове тату на зап'ясті, але не стала розповідати, де зробила малюнок дівчина.

Зазначимо, що найбільш татуйована мама в Британії ховається на Геловін. Діти вважають її татуювання страшним костюмом.