Не витримала сексизму: прем'єр Італії Джорджі Мелоні пішла від свого партнера (фото)

На думку італійських ЗМІ, коментарі Андреа Джамбруно та його поведінку сприймають як явний сексизм, що грає на руку опонентам прем'єра Джорджі Мелоні.

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Прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні заявила в п'ятницю, 20 жовтня, що розлучилася зі своїм партнером, тележурналістом Андреа Джамбруно, який останніми тижнями опинився в центрі скандалу через свої сексистські коментарі. Про це повідомило агентство Reuters.

Розрив стосунків у парі стався тоді, коли 46-річна прем'єрка Італії щосили захищає традиційну італійську сім'ю як основу своєї політики.

"Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються тут. Наші шляхи на якийсь час розійшлися, і настав час визнати це", — написала Мелоні в соцмережах.

Джорджі Мелоні та Андреа Джамбруно були разом 10 років Фото: Giorgia Meloni/instagram

Минулого місяця Мелоні заявила журналістам, що її не слід засуджувати за висловлювання Джамбруно, і в майбутньому вона не відповідатиме на запитання про його поведінку. Прем'єр наголосила, відзначаючи річницю свого перебування на посаді глави правого коаліційного уряду, що "всі ті, хто сподівався послабити мене, вдаривши моєю сім'єю", не досягнуть успіху.

У пари, яка познайомилася в телестудії 2014 року, є семирічна донька Джиневра.

Пара з донькою Джиневрою Фото: Giorgia Meloni/instagram

Що сталося

42-річний Андреа Джамбруно є ведучим програми новин, яку транслює Mediaset, частина медіа-групи MFE, що належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем'єр-міністра і союзника Мелоні.

Цього тижня інше телевізійне шоу Mediaset із сатиричним флером транслювало позаефірні відеофрагменти з програми Джамбруно, в яких він вживав нецензурну лексику, торкався себе в різних місцях та загравав із колегою-жінкою.

Ще на одному аудіозаписі, що вийшов в ефір 19 жовтня, чутно, як Джамбруно говорить про роман і повідомляє колегам-жінкам, що вони можуть працювати з ним, якщо візьмуть участь у груповому сексі.

У серпні тележурналіст зазнав широкої критики за коментарі, які багато хто сприйняв як звинувачення жертви після групового зґвалтування.

Марко Фурфаро з опозиційної Демократичної партії назвав коментарі Джамбруно "чистим шовінізмом і сексизмом... брудом, що не піддається коментуванню".

Важливо

"Це має велике значення": прем'єр Італії розповіла, чому її країна підтримує Україну

Нагадаємо, Фокус писав, хто став першим джентельменом Італії, коли Джорджі Мелоні обрали прем'єр-міністром країни.

Раніше Фокус повідомляв, що в Італії закликали збільшити військову підтримку Україні. За словами Джорджі Мелоні, Італія продовжуватиме стояти поруч з Україною, підтримуючи її в усіх напрямках.

Як інформує Фокус, в Італії створили законопроєкт, у разі ухвалення якого за вживання англійської мови та інших іноземних слів в офіційних повідомленнях каратимуть штрафами від 5 до 100 тисяч євро.