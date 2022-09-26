Перший джентльмен Італії: хто став обранцем нової прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні

Потенційна прем'єр-міністерка Італії тримає особисте життя подалі від цікавих очей.

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В Італії відбулися дострокові парламентські вибори, фаворитом яких є вкрай права партія Fratelli d'Italia ("Брати Італії") на чолі з 45-річною Джорджею Мелоні. Саме її називають головною кандидатою на пост прем’єр-міністра країни. Водночас ЗМІ вже з'ясували, хто стане першим джентльменом Італії (аналог першої леді). Що відомо про коханого чоловіка Джорджі та її особисте життя, розповіло італійське видання La Stampa.

Партнером Мелоні є Андреа Джамбруно, 41-річний тележурналіст із Мілана. Він закінчив навчання у Вищій науковій школі Монці, а згодом отримав ступінь бакалавра філософії в Міланському католицькому університеті. Перш ніж стати ведучим Studio Aperto, Андреа був автором численних програм Mediaset TV (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 ц Stasera Italia), куди прийшов у 2009 році. Джамбруно дуже стриманий, у нього немає активних соціальних профілів, і тому єдині його зображення разом із Джорджею Мелоні та їхньою дочкою Джиневрою були опубліковані політикинею в її профілі у соцмережі лише останніми роками.

Зараз Андреа та Джорджа живуть у Римі. У столицю Італії чоловік переїхав, щоб підтримувати кохану на її шляху до політичних вершин і бути поряд зі своєю родиною.

Про першу зустріч пари відомо небагато. Як розповідав сам Джамбруно тижневику Chi, вони познайомилися в Мілані, у студії Mediaset. Мелоні була гостею програми Андреа Quinta Colonna. У перервах між зйомками Джорджа сказала, що голодна, і чоловік запропонував їй банан. На перше побачення вони вирушили невдовзі після знайомства. Джамбруно запросив Мелоні до одного з міланських ресторанів. Вона прийшла, одягнена в чорну сукню до колін, темні чоботи та шкіряну куртку.

За словами Андреа, його обраниця — прекрасна людина, якій, утім, притаманні недоліки. Наприклад, у неї — "патологічна манія ідеального порядку", а ще вона "хронічно спізнюється".

[ + – ] Джорджа Мелоні з Андреа Джамбруно й дочкою Джиневрою Фото: Giorgia Meloni/instagram

Роман пари розвивався, і 30 січня 2016 року під час маніфестації у Великому цирку противників легалізації усиновлення одностатевими парами Family Day Джорджа Мелоні публічно оголосила про вагітність від свого бойфренда. Через деякий час у пари народилася дочка Дженевра. Мелоні на той момент було 39 років.

Пізніше Андреа та Джорджа намагалися подарувати дочці брата чи сестру, але всі спроби виявилися безуспішними.

"На жаль, ми живемо в суспільстві, яке змушує нас вірити, що ми завжди молоді й що ми завжди можемо відкласти свій вибір, але це обман. Через це я вважаю, що необхідно підвищувати обізнаність жінок про те, щоб із раннього віку перевіряти їхній стан фертильності… Демографічний спад — це епохальна проблема, і підтримка народжуваності та сім'ї завжди була першим пунктом нашої програми, але на відміну від таких держав як Франція, Польща чи Угорщина, в Італії нічого конкретного ніколи не робилося. Імовірно, через ідеологічний опір щодо цих питань", — говорила політикиня у 2021 році, натякаючи на те, що відкладати материнство в довгий ящик не варто.

За словами Джорджі, Андреа — "фантастичний батько, дуже справжній. Він проводить тиждень у Мілані на місяць, але коли він тут, він майже завжди працює увечері та вдень. Він часто залишається з Джиневрою. Ми по черзі, ми допомагаємо одне одному, ми доповнюємо одне одного".

"Я бачу, як Джіджі грає з тобою, чекає на твоє повернення, з гордістю розповідає про свого батька, і це мене хвилює. Я пишаюся тим, що подарувала їй любов, якої не знала, це змушує мене почуватися умиротворено. Я ніколи не перестану дякувати тобі за це та за багато жертв, які ти приніс, щоб залишатися поряд із нами. Зі святом тебе, коханий, і всіх тат. Ти принциповий, і ми це знаємо", — писала вона в одному з постів.

Виникає питання, чи Джамбруно як перший джентльмен Джамбруно впливатиме на рішення Мелоні. У зв'язку з цим, нехай і в зовсім іншій ситуації, Джорджа пояснила, що залучала свого партнера в дебати вдома, але не надто сильно.

"Коли ми разом, я намагаюся не втручатися в політику, відключатися. Це непросто", — зізнавалася вона.

Незважаючи на те, що Андреа тримає особисте життя подалі від цікавих очей, одного разу він усе ж таки голосно заявив про підтримку партнерки, вставши на її захист у прямому ефірі. Це сталося в лютому 2021 року після того, як професор Сієнського університету Джованні Гоцціні в радіоінтерв'ю визначив лідерку "Братів Італії" як "корову" та "свиню".

"Я партнер Джорджі Мелоні, яка також є матір'ю моєї дочки. Я дуже пишаюся тим, що Джорджа зробила у своєму житті. Я не дозволяю собі коментувати слова професора, оскільки вистачить тих, хто їх коментуватиме й обговорюватиме. Я дозволю собі просто сказати, що є неповнолітні, які читають певну нісенітницю, і що я поясню своїй дочці, яка вона хоробра і заслуговує на те, що вона зробила у своєму житті... Сподіваюся, професоре, якщо ви батько, то ваші діти можуть сказати те ж саме про ваших жінконенависницькі, негідні та ганебні коментарі", — заявив Джамбруно під час пресогляду TgCom24.

Пара досі не побралася, і зараз подібних планів вони не мають. При цьому політикиня й тележурналіст наголошують, що вони разом — єдине ціле.

Нагадаємо, Мелоні звинувачують у тому, що вона захоплювалася Муссоліні.