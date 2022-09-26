Італія зробила вибір. До влади прийшла партія, чий лідер захоплюється Путіним та Муссоліні

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За даними екзит-полу державного мовника RAI, блок консервативних партій, до якого входять "Брати Італії" Джорджі Мелоні, "Ліга" Маттео Сальвіні та Forza Italia Сільвіо Берлусконі, набрав від 41 до 45%. За даними екзит-полу, проведеного соціологічною агенцією SWG для телебачення La7: від 43% до 47%. Цього достатньо, щоби гарантувати контроль в обох палатах парламенту.

Результат "Братів" Мелоні всередині коаліції, за даними екзит-полів, від 22 до 26% голосів (23% — 27%). "Ліга" Сальвіні — 9,5 — 13,5%. "Forza Italia" Берлусконі 6 — 8%. Лівоцентристський альянс колишнього прем'єр-міністра Демократичної партії Енріко Летта набрав 29,5% голосів. Офіційні результати мають повідомити сьогодні.

Ще кілька тижнів прем'єр-міністром буде Маріо Драґі. У середині жовтня нові парламентарії будуть затверджені та скликані у парламенті. Потім президент Серджо Маттарелла розпочне консультації з речниками обох палат та представниками партій щодо кандидатури прем'єр-міністра.

Якщо результати екзит-полів підтвердяться, що майже гарантовано, то ним стане Мелоні, якщо не прилетить чорний або білий лебідь.

Це важка та суттєва для Європи, світу і нас зміна. Ось короткі висновки:

1. Італійці вперше проголосували за правий уряд країни з часів Другої світової війни. "Брати" — постфашистська партія, а сама Мелоні захоплювалася Муссоліні. Але навряд чи вони голосували саме за ультраправих. Ймовірніше, це постійний потяг італійців до змін та нових осіб. Конкурентною перевагою Мелоні було те, що вона єдина залишалася в опозиції кілька останніх урядів поспіль.

2. Мелоні може стати першою жінкою прем'єр-міністеркою Італії. Але жінок навряд чи це дуже надихне, тому що у Мелоні не чітка позиція щодо права жінки на аборт і вона негативно ставиться до гендерних квот.

3. Якщо екзит-поли підтвердяться, сама Мелоні отримає сильний результат, а найнебезпечніший союзник із коаліції — Сальвіні, слабкий. Це має зменшити можливості впливу Сальвіні на політику Мелоні.

4. Мелоні ще недавно:

захоплювалася Путіним;

виступала проти Сороса та США;

вважала, що змова міжнародних корпорацій та банкірів діє проти італійців, зокрема у політиці еміграції;

товаришувала з Орбаном та Ле Пен;

виступала за суттєве зменшення впливу ЄС на політику Італії.

Після 24 лютого, особливо з прийдешніми виборами риторика і поведінка Мелоні кардинально змінилися:

вона стала союзницею Драґі у питанні постачання зброї Україні;

підтримувала повне виконання Італією своїх зобов'язань як члена НАТО;

суттєво зменшила свій євроскептицизм;

обіцяла продовжувати порядок денний Драґі;

тихо зреклася Муссоліні.

Одне з найголовніших питань: чи справді Мелоні стала помірною, чи згодом стара Мелоні повернеться.

5. Драґі залишив після себе інститути та бар'єри, які повинні не дозволити Мелоні відчутно вийти за межі певного курсу. Найбільший пакет допомоги ЄС схвалено для Італії (сотні мільярдів євро). Але надається він траншами, кожен з яких прив'язаний до реформ та заходів, які має виконати Рим.

Без грошей ЄС із боргом 150% ВВП Італії майже неможливо пережити цю складну зиму. Тому вплив ЄС на дотримання курсу Римом залишається міцним. Енергетичні проєкти, які послаблюють залежність Італії від російських енергоресурсів, запущені Драґі до рівня, з якого майже неможливо їх розгорнути. Аналогічно з багатьма реформами.

Чинний президент підтримував Драґі та його політику, що також слугуватиме стримувальним фактором. Ринки за такого рівня італійського державного боргу різко і нервово реагуватимуть на будь-який крок Мелоні у бік розвороту політики. Все це в комплексі робить надскладним та невигідним для Мелоні у найближчі місяці відхилятися від курсу.

6. Але результатам голосування італійців точно зрадіють у Кремлі. У третій за розміром економіці ЄС перемогли сили, які ближче до нього, ніж до України, Брюсселя чи Вашингтона. Однак навряд чи очікування Кремля щодо їхньої ефективності у досягненні бажаних для Москви цілей виправдаються.

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