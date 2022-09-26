Италия сделала выбор. К власти пришла партия, чей лидер восхищается Путиным и Муссолини

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По данным экзит-пола государственного вещателя RAI, блок консервативных партий, в который входят "Братья Италии" Джорджии Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони, набрал от 41 до 45%. По данным экзит-полла, проведенного социологическим агентством SWG для телевидения La7: от 43% до 47%. Этого достаточно, чтобы гарантировать контроль в обеих палатах парламента.

Результат "Братьев" Мэлони внутри коалиции, по данным экзит-полов, от 22 до 26% голосов (23% — 27%). "Лига" Сальвини — 9,5 — 13,5%. "Forza Italia" Берлускони 6 — 8%. Левоцентристский альянс бывшего премьер-министра Демократической партии Энрико Летта набрал 29,5% голосов. Официальные результаты должны сообщить сегодня.

Еще несколько недель премьер-министром будет Марио Драги. В середине октября новые парламентарии будут утверждены и созваны в парламенте. Затем президент Серджо Маттарелла приступит к консультациям со спикерами обеих палат и представителями партий о кандидатуре премьер-министра.

Если результаты экзит-полов подтвердятся, то почти гарантировано, то им станет Мелони, если только не прилетит черный или белый лебедь.

Это тяжелое и существенное для Европы, мира и нас изменение. Вот краткие выводы:

1. Итальянцы впервые проголосовали за правое правительство страны со времен Второй мировой войны. "Братья" — постфашистская партия, а сама Мэлони восхищалась Муссолини. Но вряд ли они голосовали именно за ультраправых. Скорее, это постоянное влечение итальянцев к изменениям и новым лицам. Конкурентным преимуществом Мелони было то, что она единственная оставалась в оппозиции несколько последних правительств подряд.

2. Мелони может стать первой женщиной премьер-министром Италии. Но женщин вряд ли это очень вдохновит, потому что у Мелони не четкая позиция по поводу права женщины на аборт и она негативно относится к гендерным квотам.

3. Если экзит-полы подтвердятся, сама Мелони получит сильный результат, а наиболее опасный союзник по коалиции – Сальвини, слаб. Это должно уменьшить возможности влияния Сальвини на политику Мелони.

4. Мелони еще недавно:

восхищалась Путиным;

выступала против Сороса и США;

считала, что сговор международных корпораций и банкиров действует против итальянцев, в том числе в политике эмиграции;

дружила с Орбаном и Ле Пен;

выступала за существенное уменьшение влияния ЕС на политику Италии…

После 24 февраля, особенно с приближающимися выборами, риторика и поведение Мэлони кардинально изменились:

она стала союзником Драги в вопросе поставок оружия Украине;

поддерживала полное выполнение Италией своих обязательств как члена НАТО;

существенно уменьшила свой евроскептицизм;

обещала продолжать повестку дня Драги;

тихо отреклась от Муссолини.

Один из самых главных вопросов: действительно ли Мэлони стала умеренной, или позже старая Мэлони вернется.

5. Драги оставил после себя институты и барьеры, которые должны не позволить Мелони ощутимо выйти за пределы определенного им курса. Наибольший пакет помощи ЕС был одобрен для Италии (сотни миллиардов евро). Но предоставляется он траншами, каждый из которых привязан к реформам и мерам, которые должен выполнить Рим.

Без денег ЕС с долгом 150% ВВП Италии почти невозможно пережить эту сложную зиму. Поэтому влияние ЕС на соблюдение курса Римом остается прочным. Энергетические проекты, ослабляющие зависимость Италии от российских энергоресурсов, запущены Драги до уровня, с которого почти невозможно их развернуть. Аналогично со многими реформами.

Действующий президент поддерживал Драги и его политику, что также будет служить сдерживающим фактором. Рынки при таком уровне итальянского государственного долга будут резко и нервно реагировать на любой шаг Мэлони в сторону разворота политики. Все это в комплексе делает сверхсложным и невыгодным для Мелони в ближайшие месяцы отклоняться от курса.

6. Но результатам голосования итальянцев точно обрадуются в Кремле. В третьей по размеру экономике ЕС победили силы, которые ближе к нему, чем к Украине, Брюсселю или Вашингтону. Однако вряд ли ожидания Кремля по поводу их эффективности в достижении желаемых для Москвы целей оправдаются.

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