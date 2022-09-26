Первый джентльмен Италии: кто стал избранником нового премьер-министра Джорджи Мелони

Потенциальный премьер-министр Италии держит личную жизнь подальше от любопытных глаз.

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В Италии состоялись досрочные парламентские выборы, фаворитом которых является крайне правая партия Fratelli d'Italia ("Братья Италии") во главе с 45-летней Джорджей Мелони. Именно ее называют главным кандидатом на пост премьер-министра страны. Тем временем СМИ уже многое выяснили о том, кто станет первым джентльменом Италии (аналог первой леди). Что известно о любимом мужчине Джорджи и ее личной жизни, рассказало итальянское издание La Stampa.

Партнером Мелони является Андреа Джамбруно, 41-летний тележурналист из Милана. Он закончил учебу в Высшей научной школе Монцы, а затем получил степень бакалавра философии в Миланском католическом университете. Прежде чем стать ведущим Studio Aperto, Андреа был автором многочисленных программ Mediaset TV (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 и Stasera Italia), куда пришел в 2009 году. Джамбруно очень сдержан, у него нет активных социальных профилей, и поэтому единственные его изображения вместе с Джорджей Мелони и их дочерью Джиневрой были опубликованы политиком в ее профиле в соцсети только в последние годы.

Сейчас Андреа и Джорджа живут в Риме. В столицу Италии мужчина переехал, чтобы поддерживать возлюбленную на ее пути к политическим вершинам и быть рядом со своей семьей.

О первой встрече пары известно немного. Как рассказывал сам Джамбруно еженедельнику Chi, они познакомились в Милане, в студии Mediaset. Мелони была гостем программы Андреа Quinta Colonna. В перерывах между съемками Джорджия обмолвилась, что голодна, и мужчина предложил ей банан. На первое свидание они отправились вскоре после знакомства. Джамбруно пригласил Мелони в один из миланских ресторанов. Она пришла, одетая в черное платье до колен, темные сапоги и кожаную куртку.

По словам Андреа, его избранница – прекрасный человек, которому, впрочем, присущи и недостатки. Например, у нее – "патологическая мания идеального порядка", а еще она "хронически опаздывает".

[ + – ] Джорджа Мелони с Андреа Джамбруно и дочерью Джиневрой Фото: Giorgia Meloni/instagram

Роман пары развивался, и 30 января 2016 года во время манифестации в Большом цирке противников легализации усыновления однополыми парами Family Day Джорджа Мелони публично объявила о беременности от своего бойфренда. Спустя некоторое время у пары родилась дочь Дженевра. Мелони на тот момент было 39 лет.

Позже Андреа и Джорджа пытались подарить дочери брата или сестру, но все попытки оказались безуспешными.

"К сожалению, мы живем в обществе, которое заставляет нас верить, что мы вечно молоды и что мы всегда можем отложить свой выбор, но это обман. По этой причине я считаю, что необходимо повышать осведомленность женщин о том, чтобы с раннего возраста проверять их состояние фертильности… Демографический спад – это эпохальная проблема, и поддержка рождаемости и семьи всегда была первым пунктом нашей программы. Но в отличие от таких государств, как Франция, Польша или Венгрия, в Италии нет ничего конкретного никогда не делалось. Вероятно, также из-за идеологического сопротивления по этим вопросам", – говорила политик в 2021 году, намекая на то, что откладывать материнство в долгий ящик не стоит.

По словам Джорджи, Андреа – "фантастический отец, очень настоящий. Он проводит неделю в Милане в месяц, но когда он здесь, он почти всегда работает вечером и днем. Он часто остается с Джиневрой. Мы по очереди, мы помогаем друг другу, мы дополняем друг друга".

"Я вижу, как Джиджи играет с тобой, ждет твое возвращения, с гордостью рассказывает о своем отце, и это меня волнует. Я горжусь тем, что подарила ей любовь, которой не знала, это заставляет меня чувствовать себя умиротворенно. Я никогда не перестану благодарить тебя за это и за многие жертвы, которые ты принес, чтобы оставаться рядом с нами. С праздником тебя, любимый, и всех пап. Ты принципиален, и мы это знаем", – писала она в одном из постов.

Возникает вопрос, будет ли Джамбруно как первый джентльмен Джамбруно влиять на решения Мелони. В связи с этим, пусть и в совершенно другой ситуации, Джорджа объяснила, что вовлекала своего партнера в дебаты дома, "но не слишком сильно".

"Когда мы вместе, я стараюсь не вмешиваться в политику, отключаться. Это непросто", – признавалась она.

Несмотря на то, что Андреа держит личную жизнь подальше от любопытных глаз, однажды он все же громко заявил о поддержке партнерши, встав на ее защиту в прямом эфире. Это произошло в феврале 2021 года после того, как профессор Сиенского университета Джованни Гоццини в радиоинтервью определил лидера "Братьев Италии" как "корову" и "свинью".

"Я партнер Джорджии Мелони, которая также является матерью моей дочери. Я очень горжусь тем, что Джорджия сделала в своей жизни. Я не позволяю себе комментировать слова профессора, поскольку хватит тех, кто будет их комментировать и обсуждать. Я позволю себе просто сказать, что есть несовершеннолетние, которые читают определенную чушь, и что я объясню своей дочери, как она храбра, и заслуживает того, что она сделала в своей жизни. Надеюсь, профессор, если вы отец, то ваши дети могут сказать то же самое о ваших женоненавистнических, недостойных и постыдных комментариях", – заявил Джамбруно во время пресс-обзора TgCom24.

Пара до сих пор не связала себя узами брака, и на данный момент подобных планов у них нет. При этом политик и тележурналист подчеркивают, что они вместе – единое целое.

Напомним, Мелони вменяют то, что она восхищалась Муссолини.