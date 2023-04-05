Жодних hello: уряд Італії хоче штрафувати за англійські слова

На думку членів партії прем'єрки Джорджі Мелоні, мета закону полягає в "захисті, популяризації італійської мови" та збереженні національної ідентичності.

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В Італії створили законопроєкт, у разі ухвалення якого за використання англійської мови та інших іноземних слів в офіційних повідомленнях каратимуть штрафами від €5000 до €100 000. Про це пише Euronews.

На думку членів партії прем'єрки Джорджі Мелоні, мета закону полягає у "захисті та популяризації італійської мови" та захисті національної ідентичності.

Закон був висунутий Фабіо Рампеллі, членом нижньої палати парламенту Італії, він виступає проти так званої "англоманії", через яку італійські політики та бюрократи отримають штрафи, якщо закон буде ухвалено.

"У нижній палаті ми говоримо італійською. Ми продовжуємо боротьбу за використання нашої мови замість англійської. Ми не можемо зрозуміти, чому ми називаємо "диспенсером" автоматичний засіб для дезінфекції рук", — пише він.

22 березня глава уряду Італії Джорджа Мелоні різко висловилася проти припинення підтримки України.

21 березня поліцейські з Італії зібрали докази масових злочинів РФ в Україні. Матеріали для Міжнародного кримінального суду ґрунтуються на тисячах свідчень українських біженців. Одна із жінок розповіла, як її подругу ґвалтували 5 солдатів армії Росії.

15 березня ЗМІ заявили, що Медведєв дав ПВК "Вагнер" особливе замовлення на вбивство міністра оборони Італії.