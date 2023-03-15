Вбити міністра оборони Італії за €15 млн: Медведєв дав ПВК "Вагнер" особливе замовлення, – ЗМІ

За інформацією журналістів, Москва має розстрільний список західних політиків, серед яких італійський міністр Гвідо Крозетто. "Вагнерівці" мають у Європі щонайменше 2 осередки.

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Колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв замовив найманцям з російської ПВК "Вагнер" усунення міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Про це пише італійська газета IL Foglio, посилавшись на дані розвідки.

Ціна вбивства міністра, за даними ЗМІ, становила 15 мільйонів доларів. Москва має "розстрільний" список західних політиків, серед яких є і Крозетто, стверджують співрозмовники видання.

"Дві групи з кількома десятками солдатів могли б провести точкові дії в Італії", — припустили автори матеріалу.

IL Foglio нагадало, як експрезидент Росії 28 січня 2022 року назвав італійського міністра "рідкісним дурнем" через його припущення, що РФ здатна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Медведєв — не просто божевільний рупор пропаганди. Він відображає реальну політику Кремля", — попередили представники розвідки.

Нещодавно Гвідо Крозетто говорив про провокування найманцями ПВК "Вагнер" міграційної кризи в Італії та Європі через їхню "роботу" в країнах Африки. Російські погрози зараз не слід недооцінювати, попередили спецслужби.

Засновник угруповання найманців Євген Пригожин у відповідь на заяви Крозетто сказав, що він не в курсі того, що відбувається з міграційною кризою.

У розвідці вказують, що ПВК "Вагнер" має щонайменше 2 осередки в Європі. Перша – на Балканах між Сербією та Албанією, а друга – в Естонії.

Нагадаємо, що рекламу російської ПВК "Вагнер" помітили на популярному сайті для дорослих PornHub. Слоган був такий: "Ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в ПВК "Вагнер".

За інформацією засновниці фонду "Русь, що сидить" Ольги Романової, ПВК "Вагнер" займається вербуванням на фронт ув'язнених жінок.

Литовський сейм визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією. То був перший випадок серед країн Євросоюзу.