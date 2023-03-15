Убить министра обороны Италии за €15 млн: Медведев дал ЧВК "Вагнер" особый заказ, – СМИ

По сведениям журналистов, у Москвы есть расстрельный список западных политиков, среди которых итальянский министр Гвидо Крозетто. "Вагнеровцы" имеют в Европе минимум 2 ячейки.

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Бывший президент, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заказал наемникам из российской ЧВК "Вагнер" устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом пишет итальянская газета IL Foglio, ссылаясь на данные разведки.

Цена убийства министра, по данным СМИ, составила 15 миллионов долларов. У Москвы имеется "расстрельный" список западных политиков, среди которых есть и Крозетто, утверждают собеседники издания.

"Две группы с несколькими десятками солдат, могли бы провести точечные действия в Италии", — предположили авторы материала.

IL Foglio напомнило, как экс-президент России 28 января 2022 года назвал итальянского министра "редким дураком" из-за его допущения, что РФ способна начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Медведев — не просто сумасшедший рупор пропаганды. Он отражает реальную политику Кремля", — предупредили представители разведки.

Недавно Гвидо Крозетто говорил о провоцировании наемниками ЧВК "Вагнер" миграционного кризиса в Италии и Европе из-за их "работы" в странах Африки. Российские угрозы сейчас не следует недооценивать, предупредили спецслужбы.

Основатель группировки наемников Евгений Пригожин в ответ на заявления Крозетто сказал, что он не в курсе происходящего с миграционным кризисом.

В разведке указывают, что ЧВК "Вагнер" имеет минимум 2 ячейки в Европе. Первая — на Балканах между Сербией и Албанией, а вторая — в Эстонии.

Напомним, что рекламу российской ЧВК "Вагнер" заметили на популярном сайте для взрослых PornHub. Слоган был такой: "Ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер".

По информации основательницы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, ЧВК "Вагнер" занимается вербовкой на фронт заключенных женщин.

Литовский сейм признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Это был первый случай среди стран Евросоюза.