"Ця зрада": прем'єр Італії висловилася проти припинення підтримки України (відео)

Прем'єр-міністр Джорджа Мелоні емоційно відповіла на звернення депутата партії "Рух п'яти зірок" Елізи Скутелли, яка попросила зупинити допомогу для України.

Related video

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні під час виступу перед Палатою депутатів 22 березня різко висловилася проти припинення підтримки України. Про це пише видання Rai News.

За словами Мелоні, зупинити підтримку України означає погодитися з російським вторгненням в Україну і президентом РФ Володимиром Путіним.

"Пані Скутелла каже нам "зупинитися". Я вважаю, це потрібно говорити Путіну, шанована. Це зрада нашої позиції", — зазначила глава італійського уряду.

Мелоні сказала, що не хоче підміняти слово "світ" словом "вторгнення". Вона вважає, що не можна схвалювати війну Росії проти України. Проте політик не проти роботи над мирним планом та мирних переговорів. На її думку, ситуація набагато складніша, ніж намагається "подати пропаганда".

"Чи вважаєте ви, що для початку переговорів Росія має припинити військові дії та вивести війська з території України? Чи вважаєте ви, що кордони України потрібно переглянути?" — поцікавилася Мелоні.

Вона натякнула, що не можна залишати під владою Москви території України, де було проведено так звані "референдуми про самовизначення".

Мелоні проти припинення підтримки України

Раніше повідомлялося, що поліцейські з Італії зібрали докази масових злочинів РФ в Україні. Матеріали для Міжнародного кримінального суду ґрунтуються на тисячах свідчень українських біженців. Одна із жінок розповіла, як її подругу ґвалтували 5 солдатів армії Росії.

ЗМІ заявили, що Медведєв дав ПВК "Вагнер" особливе замовлення на вбивство міністра оборони Італії. За інформацією журналістів, Москва має розстрільний список західних політиків, серед яких італійський міністр Гвідо Крозетто. "Вагнерівці" мають у Європі щонайменше 2 осередки.