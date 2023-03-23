"Это предательство": премьер Италии высказалась против прекращения поддержки Украины (видео)

Премьер-министр Джорджа Мелони эмоционально ответила на обращение депутата партии "Движение пяти звезд" Элизы Скутеллы, которая попросила остановить помощь для Украины.

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Глава правительства Италии Джорджа Мелони во время выступления перед Палатой депутатов 22 марта резко высказалась против прекращения поддержки Украины. Об этом пишет издание Rai News.

По словам Мелони, остановить поддержку Украины – значит согласиться с российским вторжением в Украину и президентом РФ Владимиром Путиным.

"Госпожа Скутелла говорит нам "остановиться". Я считаю, это нужно говорить Путину, многоуважаемая. Это предательство нашей позиции", — отметила глава итальянского правительства.

Мелони сказала, что не хочет подменять слово "мир" словом "вторжение". Она считает, что нельзя одобрять войну России против Украины. Однако политик не против работы над мирным планом и мирных переговоров. По ее мнению, ситуация куда сложнее, чем пытается "представить пропаганда".

"Считаете ли вы, что для начала переговоров Россия должна прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины? Считаете ли вы, что границы Украины нужно пересмотреть?" — поинтересовалась Мелони.

Она намекнула, что нельзя оставлять под властью Москвы территории Украины, где были проведены так называемые "референдумы о самоопределении".

Мелони против остановки поддержки Украины

Ранее сообщалось, что полицейские из Италии собрали доказательства массовых преступлений РФ в Украине. Материалы для Международного уголовного суда основаны на тысячах показаниях украинских беженцев. Одна из женщин рассказала, как ее подругу насиловали 5 солдат армии России.

СМИ заявили, что Медведев дал ЧВК "Вагнер" особый заказ на убийство министра обороны Италии. По сведениям журналистов, у Москвы есть расстрельный список западных политиков, среди которых итальянский министр Гвидо Крозетто. "Вагнеровцы" имеют в Европе минимум 2 ячейки.