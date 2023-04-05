Никаких hello: правительство Италии хочет штрафовать за английские слова

По мнению членов партии премьера Джорджи Мелони, цель закона заключается в "защите и популяризации итальянского языка" и сохранении национальной идентичности.

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В Италии создали законопроект, в случае принятия которого за использование английского языка и других иностранных слов в официальных сообщениях будут наказывать штрафами от €5 000 до €100 000. Об этом пишет Еuronews.

По мнению членов партии премьера Джорджи Мелони, цель закона заключается в "защите и популяризации итальянского языка" и защите национальной идентичности.

Закон был выдвинут Фабио Рампелли, членом нижней палаты парламента Италии, он выступает против так называемой "англомании", из-за которой итальянские политики и бюрократы получат штрафы, если закон будет принят.

"В нижней палате мы говорим по-итальянски. Мы продолжаем борьбу за использование нашего языка вместо английского. Мы не можем понять, почему мы называем "диспенсером" автоматическое средство для дезинфекции рук", — пишет он.

22 марта глава правительства Италии Джорджа Мелони резко высказалась против прекращения поддержки Украины.

21 марта полицейские из Италии собрали доказательства массовых преступлений РФ в Украине. Материалы для Международного уголовного суда основаны на тысячах показаниях украинских беженцев. Одна из женщин рассказала, как ее подругу насиловали 5 солдат армии России.

15 марта СМИ заявили, что Медведев дал ЧВК "Вагнер" особый заказ на убийство министра обороны Италии.