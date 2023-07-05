"Реальні гарантії безпеки": в Італії закликали збільшити військову підтримку Україні

За словами Джорджі Мелоні, Італія продовжуватиме стояти поруч з Україною, підтримуючи її в усіх напрямках.

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Під час свого візиту до Варшави, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні звернулася до союзників із важливим закликом — надати Україні сильні та конкретні гарантії безпеки. Про це повідомляє Sky TG24.

"У часи кризи ми маємо бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", — зазначила Мелоні.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що Італія продовжуватиме стояти поруч з Україною і надавати їй підтримку в усіх галузях.

"Ми згодні з Польщею про необхідність реальних гарантій безпеки для України. Ба більше, конфлікт несе із собою доміно наслідків, на які Європа має дати відповіді", — додала глава італійського уряду.

Нагадаємо, що італійський уряд веде переговори з Німеччиною про можливе придбання танків Leopard 2A7 або Leopard 2A8. Якщо переговори завершаться успішно, то угоду буде підписано з новою компанією KNDS, яка утворилася в результаті злиття німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexters Systems.

А також 26 квітня в Римі в рамках роботи Конференції з відновлення України Міністерство закордонних справ України та Італійське торговельне агентство уклали меморандум про співпрацю.