Трамп на похоронах Папы Римского встретится с Мелони и Зеленским, — La Repubblica

Глава Белого дома Дональд Трамп, прибывший в Рим на похороны Папы Римского Франциска, собирается встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом пишет издание La Repubblica.

Во время полета на борту Air Force One Трамп пообщался с журналистами, подтвердив намерение встретиться с европейскими лидерами, даже если это "неуважительно" с учетом случая.

"Я встречусь с некоторыми людьми в Риме, включая замечательного премьер-министра Италии", — сказал он.

Президент США сообщил журналистам, что считает встречу с Зеленским "возможной".

Как отмечают журналисты издания, 160 делегаций со всего мира сидят в алфавитном порядке в соответствии с тем, как пишется название их государства на французском языке — языке дипломатии. Трамп будет сидеть рядом с президентом Эмманюелем Макроном, с которым у него никаких двусторонних встреч не запланировано", далеко от Зеленского и очень далеко от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В La Repubblica пишут, что недостатка в темах для обсуждения нет, но личная встреча Трампа и фон дер Ляйен официально не стоит в повестке дня. Однако полностью исключать это нельзя, поскольку Трамп, по сути, делает то, что он сам решает, отменяя все церемонии.

На данный момент единственная официальная просьба Трампа — встретиться с премьер-министром Великобритании, провести быструю беседу о тарифах и Украине. Затем в соборе Святого Петра Трамп встретится с Мелони.

"Но ничего официального", — заявили в пресс-службе премьер-министра Итальянской республики.

Напомним, после выхода из самолета в Риме американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social, что Россия и Украина очень близки к соглашению.

Также Фокус писал, встретятся ли Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане.