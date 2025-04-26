"Большинство пунктов сделки согласованы": Трамп прибыл в Рим и сообщил о встречах с РФ и Украиной (видео)

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой и первой леди страны Меланией Трамп прибыли ночью 26 апреля в Рим. Американский лидер заявил о согласовании большинства пунктов соглашения по войне и назвал свой визит на похороны Папы Римского "хорошим днем для разговоров и встреч с РФ и Украиной".

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Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social после выхода из самолета, приземлившегося в Риме.

"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встречь с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить его", — написал Трамп.

Также он заявил, что большинство основных пунктов сделки уже якобы согласованы, и в очередной раз призвал "остановить кровопролитие".

"Мы будем везде, где это только необходимо, чтобы приблизить конец этой жестокой и бессмысленной войны", — отметил американский лидер в конце своего сообщения.

Скриншот | сообщение Трампа

В сети также обнародовали видео, на котором видно, как Дональд Трамп вместе с Меланией Трамп выходят из самолета в Риме.

Возможные встречи лидеров по Украине в Риме

Отметим, что есть информация о том, что в Риме планируется провести саммит по Украине во время приезда лидеров, которые соберутся на похороны Папы Римского Франциска. Об этом в частности сообщило итальянское издание La Reppublica. Отмечается, что украинская сторона якобы через дипломатические каналы обратилась к европейским лидерам и высшему руководству самой Италии с просьбой организации саммита, посвященного российско-украинской войне.

22 апреля в СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может прибыть на похороны Папы Римского Франциска в Рим, которые состоятся 26 апреля.

Также Фокус выяснял 24 апреля, встретятся ли Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане для проведения мирных переговоров.

Сам Зеленский 23 апреля заявлял, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к "настоящему миру".