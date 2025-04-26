"Большинство пунктов сделки согласованы": Трамп прибыл в Рим и сообщил о встречах с РФ и Украиной (видео)
Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой и первой леди страны Меланией Трамп прибыли ночью 26 апреля в Рим. Американский лидер заявил о согласовании большинства пунктов соглашения по войне и назвал свой визит на похороны Папы Римского "хорошим днем для разговоров и встреч с РФ и Украиной".
Об этом американский президент написал на своей странице в соцсети Truth Social после выхода из самолета, приземлившегося в Риме.
"Только что приземлился в Риме. Хороший день для переговоров и встречь с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить его", — написал Трамп.
Также он заявил, что большинство основных пунктов сделки уже якобы согласованы, и в очередной раз призвал "остановить кровопролитие".
"Мы будем везде, где это только необходимо, чтобы приблизить конец этой жестокой и бессмысленной войны", — отметил американский лидер в конце своего сообщения.
В сети также обнародовали видео, на котором видно, как Дональд Трамп вместе с Меланией Трамп выходят из самолета в Риме.
Возможные встречи лидеров по Украине в Риме
Отметим, что есть информация о том, что в Риме планируется провести саммит по Украине во время приезда лидеров, которые соберутся на похороны Папы Римского Франциска. Об этом в частности сообщило итальянское издание La Reppublica. Отмечается, что украинская сторона якобы через дипломатические каналы обратилась к европейским лидерам и высшему руководству самой Италии с просьбой организации саммита, посвященного российско-украинской войне.
22 апреля в СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может прибыть на похороны Папы Римского Франциска в Рим, которые состоятся 26 апреля.
Также Фокус выяснял 24 апреля, встретятся ли Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в Ватикане для проведения мирных переговоров.
Сам Зеленский 23 апреля заявлял, что Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к "настоящему миру".