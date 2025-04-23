Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к настоящему миру, — Зеленский
Украина готова к переговорам для дальнейшего прекращения огня и установления мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар россиян по Марганцу Днепропетровской области.
"Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств — это задача номер один", — отметил он.
Глава государства вспомнил "пасхальное перемирие", во время которого, по словам Владимира Зеленского, было достигнуто снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог. Президент Украины добавил, что Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также Киев готов к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам.
Напомним, что 23 апреля планировалась встреча в Лондоне о прекращении войны в Украине, на которой должны были присутствовать также Великобритания, США, Франция, Германия. Позже стало известно, что мирные переговоры отменены. Фокус выяснял, почему это произошло, и каким образом в дальнейшем будет развиваться процесс мирного урегулирования российско-украинской войны.
Позже издание Washington Post отметило, что переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку Украина отказалась отдавать России территории. Поэтому представители США просто не прибыли.