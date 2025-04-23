Украина не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к настоящему миру, — Зеленский

Украина готова к переговорам для дальнейшего прекращения огня и установления мира.

Related video

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар россиян по Марганцу Днепропетровской области.

"Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру. Прекращение убийств — это задача номер один", — отметил он.

Глава государства вспомнил "пасхальное перемирие", во время которого, по словам Владимира Зеленского, было достигнуто снижение интенсивности боевых действий и отсутствие воздушных тревог. Президент Украины добавил, что Украина предлагала продлить это состояние тишины минимум на 30 суток и сделать прекращение огня полным. Также Киев готов к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам.

Напомним, что 23 апреля планировалась встреча в Лондоне о прекращении войны в Украине, на которой должны были присутствовать также Великобритания, США, Франция, Германия. Позже стало известно, что мирные переговоры отменены. Фокус выяснял, почему это произошло, и каким образом в дальнейшем будет развиваться процесс мирного урегулирования российско-украинской войны.

Позже издание Washington Post отметило, что переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку Украина отказалась отдавать России территории. Поэтому представители США просто не прибыли.