Україна не виключає жодного з форматів, які можуть призвести до справжнього миру, — Зеленський

Україна готова до переговорів задля подальшого припинення вогню та встановлення миру.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи удар росіян по Марганцю Дніпропетровської області.

"Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й у подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один", — зазначив він.

Глава держави згадав "великоднє перемир'я", під час якого, за словами Володимира Зеленського, було досягнуто зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Президент України додав, що Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити припинення вогню повним. Також Київ готовий до негайного припинення вогню щонайменше по цивільних обʼєктах.

Нагадаємо, що 23 квітня планувалась зустріч у Лондоні щодо припинення війни в Україні, на якій мали бути присутні також Велика Британія, США, Франція, Німеччина. Пізніше стало відомо, що мирні переговори скасовані. Фокус з'ясовував, чому це відбулося, і яким чином надалі розвиватиметься процес мирного врегулювання щодо російсько-української війни.

Пізніше видання Washington Post зазначило, що переговори в Лондоні були зірвані, оскільки Україна відмовилася віддавати Росії території. Тому представники США просто не прибули.