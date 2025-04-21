Пасхальное перемирие — что дальше. В чем был замысел Путина и чего ожидать на этой неделе

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Пасхальное перемирие — коварный трюк Путина

Путин объявил так называемое "пасхальное перемирие". Сделал это в одностороннем порядке, но, конечно, призвал это сделать и Украину. Для кого и для чего это сделано?

Наиболее простое объяснение — это банальная пропагандистская акция. Путин это уже делал на Рождество в 2023 году. Однако это не только пропаганда. Все гораздо серьезнее.

На Западе, и даже некоторые комментаторы в России, сразу связали это решение Путина с угрозой госсекретаря США Марко Рубио, а затем и самого Трампа, что США выйдут из переговорного процесса, если не будет прогресса в мирных переговорах. И это действительно так. Путин не хочет, чтобы Трамп сорвался с переговорного крючка. И поэтому он в очередной раз продает Трампу имитацию своей готовности к прекращению огня. Мол, вы хотели прекращения огня до 20 апреля, я вам это дарит. Такой символический подарок Путина Трампу к символической дате — три месяца президентства Трампа. Все четко рассчитано. Путинский массаж эрогенных зон Трамповского "Эго" ("Ego") продолжается. Параллельно Кремль демонстрирует, что якобы готов к прекращению огня.

При этом со стороны Путина это еще и тонкий троллинг позиции США. США и Украина предлагали прекращение огня на 30 дней, а российский диктатор предлагает "перемирие" на 30 часов. Это новый креатив Кремля после поэтапного прекращения огня. Путин продолжает "водить козу" готовности к мирным переговорам.

Но главная цель этой "миротворческой акции" другая — подставить Украину, представить Трампу, что Путин хочет мира, а Зеленский — против. Именно поэтому так называемое "перемирие" было объявлено в 16:45, но с 18:00. Одновременно Киев призвали сделать то же самое. То есть прекращение огня должно было начаться чуть больше чем через час. Понятно, что в Киеве должны были оценить ситуацию, выработать ответное решение. И в случае согласия на прекращение огня отдать соответствующие приказы. Очевидно, что не могло быть мгновенной реакции, а тем более — прямого согласия на путинскую акцию. И вряд ли в течение часа можно мгновенно прекратить боевые действия, если они уже начались к этому времени. Именно на это и делался расчет. Я уже не говорю о том, что о реальном прекращении огня обе воюющие стороны должны договариваться заранее и согласовывать в том числе дату и час начала прекращения огня. В Кремле явно рассчитывали на то, что если после 18:00 продолжатся боевые действия, в частности со стороны украинской стороны, то именно Украину и будут обвинять в нарушении этого "перемирия".

Хитрый замысел Путина Фото: РИА Новости

И что показательно, объявляя так называемое "перемирие", Путин предупредил, что "войска РФ должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия Киевом", и отметил, что "Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам". То есть, якобы нарушения "пасхального перемирия" со стороны Украины были анонсированы Путиным заранее.

Некоторые комментаторы и на Западе, и даже в России обратили внимание на то, что весь этот спектакль с "пасхальным перемирием" рассчитан на одного зрителя — на Трампа. От себя добавлю, что некоторые другие зрители вокруг Трампа, похоже, знали о конкретном моменте начала этого спектакля. То есть явно были в теме. Вот конкретный пример — вице-президент США Джей Ди Вэнс еще в пятницу (18 апреля) анонсировал, что "даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых мы можем сообщить". Вот в этом и есть опасность. Некоторые люди в окружении Трампа могут подавать коварные трюки Путина с якобы "перемирием" за реальное стремление к миру, и одновременно обвинять Украину якобы в нарушении этого "перемирия".

Именно поэтому в нынешних переговорных условиях Украина не могла просто отвергнуть этот путинский спектакль. Мы не могли просто так согласиться на путинские условия, но в то же время должны были ответить конструктивно. Опять же, для того самого вашингтонского "зрителя". И для того, чтобы в очередной раз сломать коварные путинские схемы.

Соответственно, Президент Зеленский заявил: "Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс". Одновременно было отмечено нарушения режима прекращения огня с российской стороны.

Ключевое контрпредложение с украинской стороны — продолжение прекращения огня и после 20 апреля. Это ломает путинскую схему, и одновременно соответствует ожиданиям американской стороны.

Борьба вокруг переговоров о прекращении огня резко активизировалась. Следующая неделя обещает быть очень насыщенной.

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