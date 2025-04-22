Зеленский может поехать на похороны Папы Римского: когда это произойдет, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может поехать на похороны Папы Римского Франциска. Пока официально дата прощания неизвестна, однако СМИ сообщают, что это может произойти 26 апреля.

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Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники.

Сейчас ожидается официальная дата похорон Папы Римского, чтобы подготовить визит главы государства в Рим и Ватикан.

Владимир Зеленский и Папа Римский Фото: president.gov.ua

Ожидается, что Папу Римского Франциска похоронят вне Ватикана впервые за более чем сотню лет. Еще в 2015 году понтифик выразил желание покоиться не в крипте базилики Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме возле его любимой иконы в честь Богородицы.

Ранее также сообщалось, что на похороны главы католической церкви приедет президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией.

Умер Папа Римский

В понедельник, 21 апреля, ушел из жизни Папа Римский Франциск. Понтифику было 88 лет. Долгое время до этого он боролся за свое здоровье.

В Ватикане сообщили, что причиной смерти Папы Римского стали инсульт и сердечная недостаточность. Кроме этого, он имел ряд хронических болезней, в частности дыхательную недостаточность и диабет второго типа.

Издание ANSA пишет, что похороны Папы Римского состоятся, вероятно, 26 апреля.

Церемония прощания пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре. Похороны понтифика, согласно правилам, должны состояться между 4 и 6 днями после его смерти, то есть между пятницей 25 апреля и воскресеньем 27 апреля.

Напомним, Папа Римский Франциск в конце 2023 года тайно помог приобрести дроны для 93-й бригады "Холодный Яр". Тогда его прозвали "Тайным Сантой", а о помощи стало известно только после смерти религиозного деятеля 21 апреля.

Также Фокус писал о том, кто может стать следующим Папой Римским. Вскоре на закрытом Конклаве будут голосовать за будущего главу католической церкви.