Зеленський може поїхати на похорон Папи Римського: коли це станеться, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський може поїхати на похорон Папи Римського Франциска. Поки офіційно дата прощання невідома, проте ЗМІ повідомляють, що це може статися 26 квітня.

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Про це пише "Суспільне" із посиланням на джерела.

Наразі очікується офіційна дата поховання Папи Римського, щоб підготувати візит глави держави до Риму та Ватикану.

Володимир Зеленський та Папа Римський Фото: president.gov.ua

Очікується, що Папу Римського Франциска поховають поза межами Ватикану вперше за понад сотню років. Ще у 2015 році понтифік висловив бажання спочивати не в крипті базиліки Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре в Римі біля його улюбленої ікони на честь Богородиці.

Раніше також повідомлялося, що на похорон очільника католицької церкви приїде президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією.

Помер Папа Римський

У понеділок, 21 квітня, пішов із життя Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років. Тривалий час до цього він боровся за своє здоровʼя.

У Ватикані повідомили, що причиною смерті Папи Римського стали інсульт і серцева недостатність. Окрім цього, він мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу.

Видання ANSA пише, що похорон Папи Римського відбудеться, ймовірно, 26 квітня.

Церемонія прощання пройде в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Похорон понтифіка, згідно з правилами, має відбутися між 4 і 6 днями після його смерті, тобто між п’ятницею 25 квітня та неділею 27 квітня.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск наприкінці 2023 року таємно допоміг придбати дрони для 93-ї бригади "Холодний Яр". Тоді його прозвали "Таємним Сантою", а про допомогу стало відомо лише після смерті релігійного діяча 21 квітня.

Також Фокус писав про те, хто може стати наступним Папою Римським. Незабаром на закритому Конклаві голосуватимуть за майбутнього голову католицької церкви.