"Більшість пунктів угоди узгоджені": Трамп прибув до Риму та повідомив про зустрічі з РФ та Україною (відео)

Президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною та першою леді країни Меланією Трамп прибули уночі 26 квітня до Риму. Американський лідер заявив про узгодження більшості пунктів угоди щодо війни й назвав свій візит на похорон Папи Римського "хорошим днем для розмов та зустрічей з РФ та Україною".

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Про це американський президент написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social після виходу з літака, що приземлився у Римі.

"Щойно приземлився у Римі. Хороший день для переговорів та зустрічей з Росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони мають зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити її", — написав Трамп.

Також він заявив, що більшість основних пунктів угоди вже нібито узгоджені, і вкотре закликав "зупинити кровопролиття".

"Ми будемо всюди, де це тільки необхідно, щоби наблизити кінець цієї жорстокої та безглуздої війни", — зазначив американський лідер наприкінці свого повідомлення.

Скріншот | допис Трампа

У мережі також оприлюднили відео, на якому видно, як Дональд Трамп разом із Меланією Трамп виходять із літака у Римі.

Можливі зустрічі лідерів щодо України у Римі

Зазначимо, що є інформація про те, що у Римі планується провести саміт щодо України під час приїзду лідерів, які зберуться на похорон Папи Римського Франциска. Про це зокрема повідомило італійське видання La Reppublica. Зазначається, що українська сторона нібито через дипломатичні канали звернулася до європейських лідерів та вищого керівництва самої Італії з проханням організації саміту, присвяченого російсько-українській війні.

22 квітня у ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може прибути на похорон Папи Римського Франциска у Рим, що відбудеться 26 квітня.

Також Фокус з'ясовував 24 квітня, чи зустрінуться Трамп та президент України Володимир Зеленський у Ватикані для проведення мирних переговорів.

Сам Зеленський 23 квітня заявляв, що Україна не виключає жодного з форматів, які можуть призвести до "справжнього миру".