У Римі планують саміт щодо війни в Україні під час приїзду лідерів на похорон Папи Франциска: що відомо

Україна нібито звернулася до Італії та інших ключових союзників ЄС з пропозицією організувати саміт щодо російсько-української війни на тлі приїзду світових лідерів на похорон Папи Франциска до Рима. Офіційно пресслужба президента Володимира Зеленського цю інформацію не коментувала.

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Про це написала італійська газета La Reppublica 24 квітня.

Похорон понтифіка заплановий на суботу, 26 квітня. До столиці Італії має приїхати і Володимир Зеленський, як повідомляли раніше ЗМІ.

На похорон очільника католицької церкви приїде також президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та інші лідери країн.

Що відомо про ймовірний саміт у Римі

З посиланням на джерела в дипломатичних колах, газета La Reppublica пише, що українська сторона через дипломатичні канали звернулася до Італії та інших європейських партнерів з проханням організувати саміт щодо питання російсько-української війни.

Йдеться не просто про зустріч Трампа та Зеленського, а про формат "Квінт" — до якого входили б Штати, Італія, Франція, Велика Британія та, ймовірно, Німеччина.

Газета пише, що німецька сторона підтвердила, що Олаф Шольц може провести низку двосторонніх переговорів у Римі, прибувши туди на похорон Папи Франциска.

Трамп має прилетіти до Рима ввечері 25 квітня.

Джерела розповіли La Reppublica про підготовку принаймні трьох зустрічей Трампа в Італії. Одна — із Зеленським, інші — з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Ці зустрічі, за словами інсайдерів, можуть відбутися одразу після церемонії прощання з понтифіком 26 квітня.

Втім, ймовірність проведення такого саміту викликає сумніви в деяких країн, зокрема Італії.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні висловили обережність щодо доцільності проведення зустрічі в день поховання Папи Римського.

"Я сумніваюся, що саміт можна провести в день похорону Папи. Де проходить саміт? У день похорону Трамп із сотнею кортежу… з логістики це здається мені дуже складним", — вважає політик.

Попри це, тиск з боку України залишається, а ідея саміту не була повністю відкинута.

Наразі офіційно Київ не коментував інформацію щодо ймовірності проведення саміту в Римі.

Нагадаємо, у Ватикані повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска 21 квітня стали інсульт і серцева недостатність. Окрім цього, понтифік мав низку хронічних хвороб, зокрема дихальну недостатність та діабет другого типу. Церемонія прощання пройде в базиліці Санта-Марія-Маджоре.

Також Фокус писав про те, що Папа Римський Франциск наприкінці 2023 року таємно допоміг придбати дрони для 93-ї бригади "Холодний Яр". Тоді його прозвали "Таємним Сантою", а про допомогу стало відомо лише після смерті.