В Риме планируют саммит по войне в Украине во время приезда лидеров на похороны Папы Франциска: что известно

Украина якобы обратилась к Италии и другим ключевым союзникам ЕС с предложением организовать саммит по российско-украинской войне на фоне приезда мировых лидеров на похороны Папы Франциска в Рим. Официально пресс-служба президента Владимира Зеленского эту информацию не комментировала.

Related video

Об этом написала итальянская газета La Reppublica 24 апреля.

Похороны понтифика запланированы на субботу, 26 апреля. В столицу Италии должен приехать и Владимир Зеленский, как сообщали ранее СМИ.

На похороны главы католической церкви приедет также президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией и другие лидеры стран.

Что известно о вероятном саммите в Риме

Со ссылкой на источники в дипломатических кругах, газета La Reppublica пишет, что украинская сторона через дипломатические каналы обратилась к Италии и другим европейским партнерам с просьбой организовать саммит по вопросу российско-украинской войны.

Речь идет не просто о встрече Трампа и Зеленского, а о формате "Квинт" — в который входили бы Штаты, Италия, Франция, Великобритания и, вероятно, Германия.

Газета пишет, что немецкая сторона подтвердила, что Олаф Шольц может провести ряд двусторонних переговоров в Риме, прибыв туда на похороны Папы Франциска.

Трамп должен прилететь в Рим вечером 25 апреля.

Источники рассказали La Reppublica о подготовке по крайней мере трех встреч Трампа в Италии. Одна — с Зеленским, другие — с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Эти встречи, по словам инсайдеров, могут состояться сразу после церемонии прощания с понтификом 26 апреля.

Впрочем, вероятность проведения такого саммита вызывает сомнения у некоторых стран, в частности Италии.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразили осторожность относительно целесообразности проведения встречи в день похорон Папы Римского.

"Я сомневаюсь, что саммит можно провести в день похорон Папы. Где проходит саммит? В день похорон Трамп с сотней кортежа... по логистике это кажется мне очень сложным", — считает политик.

Несмотря на это, давление со стороны Украины остается, а идея саммита не была полностью отвергнута.

Пока официально Киев не комментировал информацию о вероятности проведения саммита в Риме.

Напомним, в Ватикане сообщили, что причиной смерти Папы Римского Франциска 21 апреля стали инсульт и сердечная недостаточность. Кроме этого, понтифик имел ряд хронических болезней, в частности дыхательную недостаточность и диабет второго типа. Церемония прощания пройдет в базилике Санта-Мария-Маджоре.

Также Фокус писал о том, что Папа Римский Франциск в конце 2023 года тайно помог приобрести дроны для 93-й бригады "Холодный Яр". Тогда его прозвали "Тайным Сантой", а о помощи стало известно только после смерти.