Трамп на похороні Папи Римського зустрінеться з Мелоні та Зеленським, — La Repubblica

Глава Білого дому Дональд Трамп, який прибув до Риму на похорон Папи Римського Франциска, має намір зустрітися з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, прем'єром Великої Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це пише видання La Repubblica.

Під час польоту на борту Air Force One Трамп поспілкувався з журналістами, підтвердивши намір зустрітися з європейськими лідерами, навіть якщо це "нешанобливо" з огляду на випадок.

"Я зустрінуся з деякими людьми в Римі, включно з чудовим прем'єр-міністром Італії", — сказав він.

Президент США повідомив журналістам, що вважає зустріч із Зеленським "можливою".

Як зазначають журналісти видання, 160 делегацій з усього світу сидять в алфавітному порядку відповідно до того, як пишеться назва їхньої держави французькою мовою — мовою дипломатії. Трамп сидітиме поруч із президентом Емманюелем Макроном, з яким у нього "жодних двосторонніх зустрічей не заплановано", "далеко від Зеленського і дуже далеко від голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У La Repubblica пишуть, що нестачі в темах для обговорення немає, але особиста зустріч Трампа і фон дер Ляєн офіційно не стоїть на порядку денному. Однак повністю виключати це не можна, оскільки Трамп, по суті, робить те, що він сам вирішує, скасовуючи всі церемонії.

Наразі єдине офіційне прохання Трампа — зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії, провести швидку бесіду про тарифи та Україну. Потім у соборі Святого Петра Трамп зустрінеться з Мелоні.

"Але нічого офіційного", — заявили у прес-службі прем'єр-міністра Італійської республіки.

Нагадаємо, після виходу з літака в Римі американський президент написав на своїй сторінці в соцмережі Truth Social, що Росія і Україна дуже близькі до угоди.

Також Фокус писав, чи зустрінуться Трамп і президент України Володимир Зеленський у Ватикані.