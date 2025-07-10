Новый уровень в борьбе с "шахедами": что может первая полностью автономная турель Sky Sentinel

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Украина переходит на новый уровень в борьбе с дронами-камикадзе.

На вооружение ВСУ поступила первая полностью автономная турель Sky Sentinel с крупнокалиберным пулеметом M2 "Ma Deuce" (50-й калибр).

Ее главная фишка в том, что она сама распознает цель, вычисляет траекторию полета Shahed и открывает огонь.

Не нужно ни одного оператора. Все будет делать исключительно искусственный интеллект.

Фото: United 24

Ну и "вишенка на тортик."

Украинские разработчики продвинулись еще дальше. Начинают внедрять AI-систему OCDSS.

Она позволяет планировать роевые миссии дронов на основе симуляций тысяч боевых сценариев. Это означает: меньше потерь, больше попаданий и полный контроль над ситуацией в воздухе.

Конечно, эти все показатели были на уровне испытаний и не внедрены на уровне страны.

Так что теперь будем ждать, как она покажет себя в реальных боевых условиях

Наблюдайте.

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