Новый уровень в борьбе с "шахедами": что может первая полностью автономная турель Sky Sentinel
Легкая жизнь для "шахедов", кажется, закончилась — на вооружение в Украину поступает первая полностью автономная турель Sky Sentinel под управлением ИИ с крупнокалиберным пулеметом, радостно сообщает эксперт по ПВО Виктор Таран. Ее, конечно, еще надо проверить в боевых условиях — но перспективы многообещающие.
Украина переходит на новый уровень в борьбе с дронами-камикадзе.
На вооружение ВСУ поступила первая полностью автономная турель Sky Sentinel с крупнокалиберным пулеметом M2 "Ma Deuce" (50-й калибр).
Ее главная фишка в том, что она сама распознает цель, вычисляет траекторию полета Shahed и открывает огонь.
Не нужно ни одного оператора. Все будет делать исключительно искусственный интеллект.
Ну и "вишенка на тортик."
Украинские разработчики продвинулись еще дальше. Начинают внедрять AI-систему OCDSS.
Она позволяет планировать роевые миссии дронов на основе симуляций тысяч боевых сценариев. Это означает: меньше потерь, больше попаданий и полный контроль над ситуацией в воздухе.
Конечно, эти все показатели были на уровне испытаний и не внедрены на уровне страны.
Так что теперь будем ждать, как она покажет себя в реальных боевых условиях
Наблюдайте.
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