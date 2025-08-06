Льготы для украинских пенсионеров на 2025 год: полный список: полный список

Льготы, среди которых есть коммунальные субсидии и 100% скидка на оплату коммунальных услуг, могут получить пенсионеры в Украине в 2025 году в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Как известно, минимальная пенсия в Украине устанавливается на уровне прожиточного минимума. По состоянию на 2025 год прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, а минимальная заработная плата — 8 000 гривен. В то же время минимальный размер пенсии составляет 2 361 гривну. Поскольку эта сумма является достаточно низкой, государство предусмотрело ряд льгот для пенсионеров, направленных на улучшение их финансового состояния и социальной защиты. Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Социальная политика Украины предусматривает льготы для граждан, которые достигнут 60-летнего возраста в 2025 году.

Право выхода на пенсию по возрасту определяется в соответствии с законодательными требованиями относительно возраста и страхового стажа. В 2025 году украинцы, которые достигнут 60-летнего возраста, смогут выйти на пенсию при условии наличия не менее 32 лет страхового стажа.

После достижения пенсионного возраста граждане получают право на ряд государственных льгот.

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ее размер определяется с учетом доходов домохозяйства и стоимости услуг. Если расходы на оплату коммунальных счетов превышают 15% ежемесячного дохода, пенсионеры могут оформить субсидию. Для этого необходимо обратиться в социальные службы, подав соответствующее заявление и декларацию о доходах.

Отдельные категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих стаж работы в определенных сферах, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. К ним относятся:

медицинские работники и фармацевты;

педагоги;

работники музеев и библиотек;

специалисты по защите растений;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого топлива для отопления, а также сжиженного газа.

Чтобы получить указанную льготу, пенсионерам необходимо иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и работать на соответствующих должностях на момент выхода на пенсию.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры в Украине могут бесплатно пользоваться общественным наземным транспортом, а также пригородными поездами, при условии предъявления пенсионного удостоверения или справки, выданной Пенсионным фондом Украины. При этом льготы не распространяются на проезд в маршрутных такси.

Бесплатная юридическая помощь для пенсионеров

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь, которую предоставляет государство и финансирует из государственного бюджета полностью или частично. Они могут обратиться к юристам для консультаций по вопросам, связанным с начислением пенсий, социальных выплат, решением имущественных споров и других правовых аспектов.

Скидка на автострахование и парковку

Пенсионеры, владеющие автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт, имеют право на 50% скидку при оформлении автострахования. Также пенсионеры могут бесплатно парковать свои автомобили на платных парковках.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от земельного налога, в частности для садоводства, дачных нужд или строительства жилья согласно статье 281.1. Налогового кодекса Украины

Льгота предоставляется в пределах следующих значений:

До 0,12 га — для садоводства.

До 0,10 га — для дачных нужд.

До 0,01 га — для строительства гаража.

До 0,10 га — для строительства в городах.

До 0,15 га — для строительства в поселках городского типа.

До 0,25 га — для строительства жилого дома в селе.

До 2 га — для ведения личного сельского хозяйства.

Однако пенсионеры, которым была назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, не имеют права на льготу по уплате земельного налога, если они не достигли пенсионного возраста, а именно 60 лет.

Возрастные доплаты для пенсионеров 2025 года

В 2025 году некоторые категории пенсионеров получат дополнительные выплаты, которые начисляются после достижения определенного возраста.

Повышение пенсий предусмотрено для лиц, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, при условии, что их пенсия не превышает 10 340 грн.

Размер возрастных доплат:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

после 80 лет — 570 грн.

При этом начисляется только одна доплата в соответствии с возрастной категорией, комбинировать несколько надбавок невозможно.

Отдельные категории пенсионеров старше 80 лет могут оформить дополнительную финансовую помощь. Она предоставляется не всем, а только тем, кто получает пенсию по возрасту, проживает одиноко или нуждается в постоянном постороннем уходе.

Напомним, с выходом на пенсию в Украине гражданам доступны два варианта выплат — страховая пенсия по возрасту и социальная помощь. Причем один из них можно получить даже без трудового стажа.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией.