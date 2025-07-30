Пенсии в Украине могут вырасти: как изменились зарплаты для расчета выплат

В Украине выросла средняя зарплата, которая используется для расчета пенсий.

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По последним данным, ее размер составил 22 336,81 гривен, что на 1 981,41 гривен больше, чем в мае. Таким образом, рост за месяц составил почти 10%. Об этом говорится в материале издания "Соцпортал".

В годовом измерении показатель увеличился на 18,8% — в июне 2024 года средняя зарплата для расчета пенсий составляла 18 806,63 гривен. При этом, учитывая снижение инфляции до 14,3%, реальный рост доходов за год оценивается примерно в 4,5%.

За первое полугодие 2025 года динамика средней зарплаты демонстрировала стабильный рост:

в январе — 18 660,32 грн;

в феврале — 18 589,38 грн;

в марте — 19 430,52 грн;

в апреле — 19 856,19 грн;

в мае — 20 355,40 грн;

в июне — 22 336,81 грн.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.