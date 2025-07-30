Пенсії в Україні можуть зрости: як змінилися зарплати для розрахунку виплат

В Україні зросла середня зарплата, яка використовується для розрахунку пенсій.

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За останніми даними, її розмір становив 22 336,81 гривень, що на 1 981,41 гривень більше, ніж у травні. Таким чином, зростання за місяць становило майже 10%. Про це йдеться в матеріалі видання "Соцпортал".

У річному вимірі показник збільшився на 18,8% — у червні 2024 року середня зарплата для розрахунку пенсій становила 18 806,63 гривень. Водночас, враховуючи зниження інфляції до 14,3%, реальне зростання доходів за рік оцінюють приблизно в 4,5%.

За перше півріччя 2025 року динаміка середньої зарплати демонструвала стабільне зростання:

у січні — 18 660,32 грн;

у лютому — 18 589,38 грн;

у березні — 19 430,52 грн;

у квітні — 19 856,19 грн;

у травні — 20 355,40 грн;

у червні — 22 336,81 грн.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.