Паника в России. Почему ближайшие действия ВСУ определят дальнейшие сроки войны

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А мне нравится динамика новостей последних дней. Наступление ЗСУ еще не началось, а кипиш у рашистов серьезный.

Однозначно, инициатива за ВСУ, и мы уже видим "сюрпризы" 2-го сезона контранступательных операций.

Рейды русских добровольцев по тылам Брянской области стали главной новостью не только местной, но и международной повестки. Решение этой проблемы не найдено. А рейды обязательно продолжатся. И, вполне вероятно, не только в БНР.

Фактически начался процесс формирования добровольческого движения, которое за прошедшую неделю вошло в политическую жизнь РФ с вовлечением губернатора области.

Такой себе "зеркальный ответ" от ГУР для ФСБ и ГРУ РФ за 2014-й. Где-то мы это уже все видели… Теперь вот наблюдают и ох..т запоребриком.

Решающим фактором ближайших недель в любом случае станут ВСУ Фото: Министерство обороны Украины

Одновременно с регулярными обстрелами "глубоких" тылов, включая Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Луганск по логистике, "располагам" и складам, наблюдаем "проверку боем" и нащупывание слабых мест на линии соприкосновения.

2023 отличается от 2022-го тем, что теперь ВСУ идут в наступление на эшелонированную и подготовленную оборону врага.

От успеха наступательных действий зависит, перейдет ли война в позиционный характер. А это уже откроет возможности для вариантов "заморозки" войны в китайской, ватиканской или другой, более экзотической версии. Вариантов "мирного" плана предостаточно.

Только все они о капитуляции, как метко подметил Боррель.

А вот создадутся ли условия для украинского победного варианта, зависит не только от нас, но и от уровня поддержки Запада.

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