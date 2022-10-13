Шаманы врать не будут. Кого слушает Путин и почему он все время ошибается

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Миллер: "Во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города". Остается добавить: "Просто посмотрите ролик Газпрома, там все показано на примере замерзшего Красноярска". Захарова заявила, что в Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, не заправляют машины и не раздеваются дома.

Это уже похоже на какой-то аутотренинг. Можно, конечно, считать это пропагандой для внутреннего потребителя. Как фото воздушных тревог по Украине, которые сейчас российские политики постят у себя в социальных сетях, доказывая этим величие России. Если бы не одно "но". Они принимают решение, исходя из веры, что зима холодна, темна и полна ужасов.

Все это напоминает ситуацию, когда перед войной генералы ФСБ, сидящие на потоке бабла в Украину, рассказывали Путину, что в Украине его все ждут. Потому что они знали, что он хочет это услышать. В результате Путин принял решение о вторжении и ошибся. Именно такую ситуацию описывает Байден, называя Путина рациональным игроком.

Теперь что, к Путину заводят метеорологов? Или он с Шойгу встречается с шаманами и те обещают ему организовать холодную зиму в Европе. И Путин им верит. И приказывает подорвать "Северный поток", думая, что это точно напугает Европу и они таки запустят "Северный поток — 2", испугавшись холодов, и отменят санкции. Ограничивает сам себе доходы от газа, вводя самоэмбарго и думая, что это заставит Европу прогнуться. Ведь впереди — холодная зима и они точно не выдержат. Он снова принимает решения, искренне считая, что Европа шатается, что стоит только подуть и весь карточный домик развалится. Стоит организовать пару митингов в Европе или напугать всех ядерной войной, и они сдадут назад.

Почему? Потому что именно таких советников он слушает сейчас, которые приходят и рассказывают ему о том, что ЕС почти сдох. Почему именно это они ему рассказывают? Потому что они знают, что он хочет это слышать. И будет слушать только такие новости. Тем более что люди в Германии и Британии, Швеции и Франции всегда вели себя очень экономно, а температура дома в Швейцарии всегда была ниже зимой, чем в квартирах киевлян или москвичей. А поскольку доступ к телу обеспечивает поток бабла, они будут ему это говорить, иногда даже не используя ложь, а просто искусно манипулируя.

Это замкнутый круг, который и обеспечивает ошибочные решения, постоянно ухудшающие позиции Путина. Игры с газом приводят к дефициту бюджета в России уже сейчас, даже до нефтяных санкций. А ядерный шантаж пусть и производит эффект на впечатлительных людей а-ля Илон Маск, но лишь ужесточает позицию коллективного Запада, потому как никто не хочет получить перманентного ядерного абьюзера.

И только где-то сидит Гретта Тумберг и поражается, как в 2022 году кто-то может рассчитывать на рекордно холодную зиму в Европе. А ведь именно о такой зиме говорит Миллер. Но шаманы ведь врать не будут. Ведь они взяли деньги и пообещали, что зима будет очень холодной.

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