Що має бути в будинку на випадок відсутності світла: готуємось до блекауту

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Дівчинка з Луганська нещодавно розповідала свій повторний модус операнди, завдяки якому вчасно опинилася з Києва на заході України: "Виїжджати одразу, а то буде пізно. У передмістя у жодному випадку не їхати — тю, а ви що, не знали?" Ні, не знали.

Зараз усі стали розумнішими, і/або як мінімум прийняли, що можливо абсолютно всяке. І у всіх (?) є друзі та знайомі, які пережили окупацію в тих самих умовах, до яких ми готуємося — без світла, тепла, води і часто їжі.

Більшість були у приватних будинках, але навіть тим, хто збирається зимувати на Оболоні, можна з цієї практики багато корисного почерпнути. Ділюсь.

Трохи особистих ввідних: у всіх квартирах — електрика. Від неї світло, плита, холодильник, вода, опалення — загалом усі яйця в одному ракетовразливому кошику. Поруч бювети, підкачування — ручником.

Отже, за даними мешканців околиць Мощуна, які побачили всяке, дуже знадобиться:

Портативна (туристична) газова плита

Пластівці формату швидких сніданків та будь-які їх похідні, що не вимагають високих енерговитрат для приготування

Хлібці

Безглютеновий хліб — багато польського виробництва, він зручно індивідуально запакований і довго тримається без втрати якості.

Гематоген (обов'язково)

Аскорбінки та інші вітаміни, зокрема спіруліна

Шоколад

Чаї в асортименті

Консерви, зокрема овочеві. "Верес" та їх лечо рулять, якщо накидати в розпарені пластівці (див. вище)

Сухофрукти

Мед

Вологі серветки — ними, якщо що, можна посуд протерти.

Зрозуміло, що до довгострокового блекауту не підготуєшся — так, кілька днів перечекати, поки резервне налагодять. Та й я, чесно кажучи, не думаю, що буде аж енергетичний пиз*ець. Ну, точніше буде, але якийсь інший. Але в лютому доведено, що я поганий провидець.

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