Що має бути в будинку на випадок відсутності світла: готуємось до блекауту
"У країнах, яким пощастило з сусідами, осінь і різке похолодання — це привід оновити гардероб і спланувати зимові канікули. У нас же це час для дискусій, що почастішали, "ну що, як до зими готуєшся?" Тут головне — знайти людину з досвідом. Ділюся рекомендаціями". Думка.
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Дівчинка з Луганська нещодавно розповідала свій повторний модус операнди, завдяки якому вчасно опинилася з Києва на заході України: "Виїжджати одразу, а то буде пізно. У передмістя у жодному випадку не їхати — тю, а ви що, не знали?" Ні, не знали.
Зараз усі стали розумнішими, і/або як мінімум прийняли, що можливо абсолютно всяке. І у всіх (?) є друзі та знайомі, які пережили окупацію в тих самих умовах, до яких ми готуємося — без світла, тепла, води і часто їжі.
Більшість були у приватних будинках, але навіть тим, хто збирається зимувати на Оболоні, можна з цієї практики багато корисного почерпнути. Ділюсь.
Трохи особистих ввідних: у всіх квартирах — електрика. Від неї світло, плита, холодильник, вода, опалення — загалом усі яйця в одному ракетовразливому кошику. Поруч бювети, підкачування — ручником.
Отже, за даними мешканців околиць Мощуна, які побачили всяке, дуже знадобиться:
- Портативна (туристична) газова плита
- Пластівці формату швидких сніданків та будь-які їх похідні, що не вимагають високих енерговитрат для приготування
- Хлібці
- Безглютеновий хліб — багато польського виробництва, він зручно індивідуально запакований і довго тримається без втрати якості.
- Гематоген (обов'язково)
- Аскорбінки та інші вітаміни, зокрема спіруліна
- Шоколад
- Чаї в асортименті
- Консерви, зокрема овочеві. "Верес" та їх лечо рулять, якщо накидати в розпарені пластівці (див. вище)
- Сухофрукти
- Мед
- Вологі серветки — ними, якщо що, можна посуд протерти.
Зрозуміло, що до довгострокового блекауту не підготуєшся — так, кілька днів перечекати, поки резервне налагодять. Та й я, чесно кажучи, не думаю, що буде аж енергетичний пиз*ець. Ну, точніше буде, але якийсь інший. Але в лютому доведено, що я поганий провидець.Важливо