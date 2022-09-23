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Думки Російсько-українська війна

Що має бути в будинку на випадок відсутності світла: готуємось до блекауту

"У країнах, яким пощастило з сусідами, осінь і різке похолодання — це привід оновити гардероб і спланувати зимові канікули. У нас же це час для дискусій, що почастішали, "ну що, як до зими готуєшся?" Тут головне — знайти людину з досвідом. Ділюся рекомендаціями". Думка.

Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Журналістка
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свічка, свічка, блекаут, лічильник, немає світла, темінь
Щиро кажучи, не думаю, що буде прямий енергетичний пиз*ець. Ну, точніше буде, але якийсь інший. Тому готуємось
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Дівчинка з Луганська нещодавно розповідала свій повторний модус операнди, завдяки якому вчасно опинилася з Києва на заході України: "Виїжджати одразу, а то буде пізно. У передмістя у жодному випадку не їхати — тю, а ви що, не знали?" Ні, не знали.

Зараз усі стали розумнішими, і/або як мінімум прийняли, що можливо абсолютно всяке. І у всіх (?) є друзі та знайомі, які пережили окупацію в тих самих умовах, до яких ми готуємося — без світла, тепла, води і часто їжі.

Більшість були у приватних будинках, але навіть тим, хто збирається зимувати на Оболоні, можна з цієї практики багато корисного почерпнути. Ділюсь.

Трохи особистих ввідних: у всіх квартирах — електрика. Від неї світло, плита, холодильник, вода, опалення — загалом усі яйця в одному ракетовразливому кошику. Поруч бювети, підкачування — ручником.

Отже, за даними мешканців околиць Мощуна, які побачили всяке, дуже знадобиться:

  • Портативна (туристична) газова плита
  • Пластівці формату швидких сніданків та будь-які їх похідні, що не вимагають високих енерговитрат для приготування
  • Хлібці
  • Безглютеновий хліб — багато польського виробництва, він зручно індивідуально запакований і довго тримається без втрати якості.
  • Гематоген (обов'язково)
  • Аскорбінки та інші вітаміни, зокрема спіруліна
  • Шоколад
  • Чаї в асортименті
  • Консерви, зокрема овочеві. "Верес" та їх лечо рулять, якщо накидати в розпарені пластівці (див. вище)
  • Сухофрукти
  • Мед
  • Вологі серветки — ними, якщо що, можна посуд протерти.

Зрозуміло, що до довгострокового блекауту не підготуєшся — так, кілька днів перечекати, поки резервне налагодять. Та й я, чесно кажучи, не думаю, що буде аж енергетичний пиз*ець. Ну, точніше буде, але якийсь інший. Але в лютому доведено, що я поганий провидець.

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