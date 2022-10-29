Бідний Ердоган, твій вихід. Росія виходить із зернової угоди

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Ну що, всі бачили, що сусідська ображена РФ вийшла із зернової угоди. Вважати, що це наслідок атаки на Севастополь, схоже на одноклітинну логіку "дрони в Києві — у відповідь за кримський міст".

Це так не працює. Упир творить дичину, тому що він упир, додаткових стимулів йому не потрібно.

Навіть якщо це наші йо*нули балії (молодці), і ніякий це не стратегічний самостріл, на долю зернової угоди ця радісна подія ніяк не могла вплинути.

Росія готувала ґрунт під скасування зернової угоди останній місяць. Заступник болотного постпреда при ООН усім охочим прямо говорив, що вони не продовжать зернову угоду.

До 19 листопада (це офіційний термін дії стамбульського меморандуму), найімовірніше, ми ще зможемо вивозити зерно, теперішні кораблі, що застрягли на комісії, підуть. А потім — ні.

Новини, звичайно, гіршої не може бути, експортувати зерно нам треба, але в нас ще є залізниця, Дунай і почуття внутрішньої переваги. Плюс світові ціни на зерно все одно низькі, а взимку навігація не сказати, щоб занадто активна.

Поки нам треба буде з весняною посівною визначатися, щодо морського експорту якось розрулиться (моє мотто в житті). Болотне формулювання "призупиняє" відкриває можливості для переговорів і торгів.

Бідний Реджеп Ердоган.

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