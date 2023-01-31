Кто блокирует поставки оружия Украине. В Европе начали вскрываться агенты Кремля

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На протяжении всего 2022 года Россия через своих агентов влияния в Европе пыталась сорвать оказание военной помощи Украине. В то время как все внимание СМИ было приковано именно к боевым действиям в Украине, на европейском пространстве значительно активизировались агенты Кремля, политики, бизнесмены, псевдоэксперты, политические партии, журналисты и прочие с целью дискредитировать ВСУ и блокировать поставки оружие украинским войскам.

Одной из стран, где украинофобская деятельность шестеренок Кремля ощущалась сильнее всего, была Германия.

Да, кто-то может сказать, что украинофобия и лоббизм России наиболее ярко проявлены в Венгрии. Но в отличие от Венгрии, от которой ожидать Украине было ровным счетом нечего, потому что это дотационная страна, живущая в гипертрофированном популизме, ничем помочь и не может, Германии было, что предложить. Только она не спешила. Не спешила, поскольку ее тормозили пророссийские элементы и откровенные агенты Кремля.

Начало 2023 года стало не менее активным в этом плане, и даж более агрессивным. Ведь российское военно-политическое руководство оказалось в состоянии экзистенциального шока, после того как узнало о начале процесса передачи Украине танков западного образца. Больше всего их перевозбудил факт передачи ВСУ танков Leopard 2.

Сразу после того как стало известно о готовности передавать Украине танки, в России развернули две информационные кампании. Первая была ориентирована на россиян и представляла собой рефлексии на тему о том, что западного образца танки уничтожаются на раз-два и вообще, достаточно взвода с РПГ-7, чтобы стереть в пепел батальон Leopard 2 или Abrams.

Вторая кампания была ориентирована на западных потребителей и заключалась в том, что, например, в немецкой информационном пространстве распространялся нарратив о том, Украина "обкрадывает" Германию, "вымогая" у нее дорогое оружие для войны с Россией, вместо того, чтобы сесть с оккупантами за стол мирных переговоров.

Так, с 21 на 22 января в аэропорту Штуттгарта в результате хакерской атаки на мониторах появился плакат с призывом не передавать Leopard 2 и прекратить "грабить" Бундесвер. Аналогичные рекламные вывески поодиночно появлялись в разных городах Германии, подогревая негативное отношение к передаче оружия и техники Украине.

А намедни появляется сразу несколько очень схожих по смыслу статей, подрывающих веру в помощь Украине. Первой стала статья российского агента в Австрии, фрау, целиком и полностью лоббировавшей интересы России в Европе, Карин Кнайсль. Статья была опубликована в российском пропагандистом издании "Ведомости" и в ней продажный политик, вытанцовывавший с Путиным, почетным гостем на ее свадьбе, когда в Украине уже несколько лет проливалась кровь, критиковала Запад за поддержку Украины.

Вторым материалом стала заметка в The Economist, где, по сути, раскручивается знакомый нарратив о том, что Украина "разорила" немецкую армию и привела ее в упадок. То есть это Украина виновата в том, что на нее напала Россия, а Германия не может ей полноценно помочь, поскольку многолетняя пацифистская политика привела Бундесвер к бессилию?

Сейчас мы можем наблюдать информационную волну, которая будет всячески дискредитировать помощь Украине, причем намного активнее, чем раньше. Это обусловлено тем, что Россия не может увеличить свой танковый потенциал техникой, сколь-нибудь современной и соответствующей уровню современной войны. А Украина благодаря западной помощи может. И немецкие танки Leopard 2 в этом вопросе в приоритете.

Именно по этой причине информационное давление на Германию возрастает подобно снежному кому, для чего Россия использует хорошо нам знакомых своих агентов влияния. Но вот ведь вопрос… Если нам все эти шестеренки российского лоббизма в Европе хорошо известны, почему они продолжают свою деятельность? Неужели в их странах об их продажности неизвестно? Неужели в 1943 году за поддержку нацизма гладили по головке? Или для современной Европы Путин, убивающий тысячи украинцев, это не Гитлер с его Холокостом? Это другое?

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