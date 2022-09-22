Нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Как россияне спасают свои шкуры от войны

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Несколько человек за сегодня спросили "Что же теперь будет?" Каждому ответил приблизительно одно и то же. Если коротко, то ничего нового. Если же более развернуто, то вся бравада, которую разгоняют глашатаи кремля всех уровней на тему "Вот теперь-то Россия будет воевать всерьез", абсолютно ничего под собой не имеет.

Россия воюет всерьез уже 200 с лишним дней. У них нет никаких ограничений в действиях. Они давно нарушили большинство законов и традиций войны. Они давно используют запрещенное оружие, целенаправленно убивают гражданских, насилуют и мародерствуют на оккупированных территориях и так далее.

Каждый раз они выдумывают новые "красные линии" и забывают о них сразу после того, как их же нарушают.

Рассказы про "теперь это будет территория России, атака на нее будет восприниматься как нападение на Россию" смешны.

Они же сами через каждые два дня рассказывают про ракетные удары и дроны-камикадзе в Белгородской области. Или Белгород — это не такая уже и Россия?

Точно так же как и рассказы про то, что сейчас мобилизуют всю военную элиту. Весь сброд из числа отморозков, имеющих боевой опыт, был мобилизован в первые полгода. Если же человек, имеющий подобный опыт, не захотел ехать воевать за деньги по контракту, то вряд ли он захочет ехать умирать в Украину за бесплатно в рамках мобилизации. И подобные нюансы можно найти абсолютно по любому пункту их пропаганды.

И чтоб два раза не вставать, коротко выскажусь по поводу антивоенных митингов. Вообще пофиг. Сегодня россияне выходят на улицы не за мир, не за прекращение войны, они выходят за право жить и не быть пушечным мясом в рамках деменциальных фантазий бункерного деда, который решил вписать себя в историю как самого кровавого диктатора XXI века. Поэтому все эти митинги — это попытка спасти свою собственную шкуру и шкуру своего близкого. Это, конечно, хорошо, что в России все больше набирают популярность антивоенные настроения. Но пока кремль не будет гореть, пользы от них не будет. Ну, или хотя бы пока не начнут гореть военкоматы и военные части во всех городах. Но эти "мирные митинги" никак не повлияют на количество ракет, которые сегодня будут выпущены по Украине. Вот и все.

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