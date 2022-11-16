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Киев вечерний. Четыре совета для пешеходов на темных улицах
Денис Гороховский
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"Поездил по вечернему Киеву, постоял в пробках. Такое ощущение, что каждый десятый житель столицы уверовал в собственное бессмертие". Мнение.
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Про водителей говорить не буду, ибо, если водитель ведет себя на дороге как последний м*дак, то никакими словами на него не повлияешь уже.
А вот пешеходам скажу несколько вещей, ибо многие нехорошие вещи делаются по незнанию:
- Если вы переходите в темное время суток дорогу по пешеходному переходу и над ним даже работает фонарь, это не значит, что вас хорошо видно водителям.
- Если остановилась машина дабы пропустить вас, не спешите переходить. Если на дороге более одной полосы, убедитесь, что по свободной не летит идиот, увлеченный переключением песен на магнитоле.
- Подсвечивайте себя всеми возможными способами: фликеры, светоотражающий скотч. Если ничего с собой нет, то просто включите телефон и поверните его экраном к дороге. Маленькое яркое пятно гораздо заметнее, чем вы. Если же вы решили воспользоваться фонариков (даже телефонным), то светите не на водителя, а на себя. Это сильно повышает шансы на позитивный исход.
- Лучше лишних 30 секунд постоять на тротуаре и пропустить едущее авто, чем сэкономить время, но быть сбитым.
На этом у меня пока все.
Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой