Киев вечерний. Четыре совета для пешеходов на темных улицах

"Поездил по вечернему Киеву, постоял в пробках. Такое ощущение, что каждый десятый житель столицы уверовал в собственное бессмертие". Мнение.

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Про водителей говорить не буду, ибо, если водитель ведет себя на дороге как последний м*дак, то никакими словами на него не повлияешь уже.

А вот пешеходам скажу несколько вещей, ибо многие нехорошие вещи делаются по незнанию:

Если вы переходите в темное время суток дорогу по пешеходному переходу и над ним даже работает фонарь, это не значит, что вас хорошо видно водителям. Если остановилась машина дабы пропустить вас, не спешите переходить. Если на дороге более одной полосы, убедитесь, что по свободной не летит идиот, увлеченный переключением песен на магнитоле. Подсвечивайте себя всеми возможными способами: фликеры, светоотражающий скотч. Если ничего с собой нет, то просто включите телефон и поверните его экраном к дороге. Маленькое яркое пятно гораздо заметнее, чем вы. Если же вы решили воспользоваться фонариков (даже телефонным), то светите не на водителя, а на себя. Это сильно повышает шансы на позитивный исход. Лучше лишних 30 секунд постоять на тротуаре и пропустить едущее авто, чем сэкономить время, но быть сбитым.

На этом у меня пока все.

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