Київ вечірній. Чотири поради для пішоходів на темних вулицях

"Поїздив вечірнім Києвом, постояв у заторах. Таке відчуття, що кожен десятий житель столиці повірив у власне безсмертя". Думка.

Related video

Про водіїв говорити не буду, бо якщо водій поводиться на дорозі, як останній м*дак, то жодними словами на нього не вплинеш уже.

А ось пішоходам скажу кілька речей, бо багато поганих речей робляться через незнання:

Якщо ви переходите в темний час доби дорогу по пішохідному переходу, і над ним навіть працює ліхтар, це не означає, що вас добре видно водіям. Якщо зупинилася машина, щоб пропустити вас, не поспішайте переходити. Якщо на дорозі більше однієї смуги, переконайтеся, що по вільній не летить ідіот, захоплений перемиканням пісень на магнітолі. Підсвічуйте себе всіма можливими способами: флікери, світловідбиваючий скотч. Якщо нічого з собою немає, просто увімкніть телефон і поверніть його екраном до дороги. Маленька яскрава пляма набагато помітніша, ніж ви. Якщо ви вирішили скористатися ліхтариком (навіть телефонним), то світіть не на водія, а на себе. Це значно підвищує шанси на позитивний результат. Краще зайвих 30 секунд постояти на тротуарі та пропустити авто, що їде, ніж заощадити час, але бути збитим.

На цьому в мене поки що все.

Джерело.

Важливо