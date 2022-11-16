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Київ вечірній. Чотири поради для пішоходів на темних вулицях
Денис Гороховський
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"Поїздив вечірнім Києвом, постояв у заторах. Таке відчуття, що кожен десятий житель столиці повірив у власне безсмертя". Думка.
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Про водіїв говорити не буду, бо якщо водій поводиться на дорозі, як останній м*дак, то жодними словами на нього не вплинеш уже.
А ось пішоходам скажу кілька речей, бо багато поганих речей робляться через незнання:
- Якщо ви переходите в темний час доби дорогу по пішохідному переходу, і над ним навіть працює ліхтар, це не означає, що вас добре видно водіям.
- Якщо зупинилася машина, щоб пропустити вас, не поспішайте переходити. Якщо на дорозі більше однієї смуги, переконайтеся, що по вільній не летить ідіот, захоплений перемиканням пісень на магнітолі.
- Підсвічуйте себе всіма можливими способами: флікери, світловідбиваючий скотч. Якщо нічого з собою немає, просто увімкніть телефон і поверніть його екраном до дороги. Маленька яскрава пляма набагато помітніша, ніж ви. Якщо ви вирішили скористатися ліхтариком (навіть телефонним), то світіть не на водія, а на себе. Це значно підвищує шанси на позитивний результат.
- Краще зайвих 30 секунд постояти на тротуарі та пропустити авто, що їде, ніж заощадити час, але бути збитим.
На цьому в мене поки що все.
Відключення надовго. Що буде з електроенергією через ракетний терор Росії завтра та взимку