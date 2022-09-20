Путина поставили на растяжку. Кто подталкивает президента РФ нажать красную кнопку

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В Москве реально боятся, что в течение месяца успешная оборона "по Осколу" может закончиться блестящей обороной по Айдару, если не по Деркулу. С автоматической потерей Лисичанска, залитых кровью руин Северодонецка и Рубежного.

Случиться это может аккурат к юбилею Путина. Вот уж правда, день рождения – грустный праздник будет.

Поэтому сейчас Путина толкают к обострению как минимум на уровне риторики. Наступление украинских войск на Харьковщине поставило московские группировки в тупик, вызвало растерянность. Обратите внимание: ключевые спикеры РФ просто исчезли из эфиров. Конкурирующая группировка открыто троллила Медведева на эту тему. Мол, замолчал Медвед, не жгет больше. Да и сам Путин сник, бормотал что-то невнятное.

В отсутствии четких команд вертикаль начинает буксовать и рушиться. Вакуум начинают заполнять кадыровы, пригожины и аксеновы. Те, кто не хочет сгинуть под обломками, сейчас толкают президента РФ разжечь пожар побольше.

"Немедленный референдум" — это угроза аннексии без всяких реверансов и игр в народное волеизъявление. Фактическое признание военного поражения. С таким же успехом можно было провести "референдумы" до 24 февраля. Для России было бы меньше издержек.

Использование "референдумов" для ядерного шантажа фактически сужает маневр РФ до одной опции, в случае задействования которой российская элита на пару поколений станет законной целью.

Злоупотребление угрозами (не говоря уже о возможном "включении" "ЛДНР" в РФ) закрывает путь к переговорам. Без которых страдают другие российские группировки. Де-факто инициатива о "референдумах" в нынешнем контексте может стать открытием "третьего фронта" под коврами в московских "центрах принятия решений". Нам своє робити.

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