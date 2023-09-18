Последнее польское предупреждение. Почему в ЕС не нужно сырье Украины

Related video

Министр сельского хозяйства Польши заявил, что его страна не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта украинского зерна: "Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз)".

Учитывая, что экспорт "голого зернового сырья" стал своеобразным Magnum opus нашей политики, получается, что в ЕС мы не вступим, пока не откажемся от сырьевой модели развития. А от нее, похоже, никто не собирается отказываться.

И знаете, в этом есть очень глубокий смысл.

Сырьевым странам вообще нет никакого смысла куда-то вступать, будь-то торговые союзы или политические надгосударственные объединения.

Ведь мы, когда принимаем решение куда-то "вступить", исходим исключительно из эмоциональной оценки: "быть в ЕС — это круто" или "быть в ЕС — это цивилизационный выбор украинского народа".

Это все иррациональные оценки, лишенные какого-либо реального содержания.

На самом деле, "вступление" куда-то всегда рассматривается в мире как некий баланс выгод и потерь. Если выгод больше — вступаем, если наоборот — отказываемся от вступления.

В чем смысл торговых союзов?

Твоя страна производит товар Х, но внутренний рынок для него слишком мал. А продвижение на чужие рынки сдерживается квотами, пошлинами, техническими регламентами, требованиями к локализации и т.д.

В то же время, в других странах производят товар У, в котором твоя страна остро нуждается и который производить сама не может. То есть его нет смысла облагать импортными пошлинами (произойдет удорожание импорта).

Так почему бы не объединиться тогда в единый торговый союз?

Таким образом, возник прототип ЕС — соглашение об "угле и стали" между Францией и Германией после Второй мировой войны.

Почему такой союз невыгоден сырьевой стране? Ну, потому что она продает сырье, а это, как правило, биржевой товар, который можно продать где угодно, хоть в Африке, хоть в Азии. Что Украина и делает.

При этом, такие страны потребляют в основном импортные товары, которые выгодно облагать пошлинами для наполнения казны (внутреннего производства почти нет, поэтому нужно облагать импорт).

То есть, для сырьевой страны, соглашение о зоне свободной торговли ничего не дает: свое сырье можно продавать на мировых рынках и и без такого соглашения, а импорт в случае подписания оного придется освободить от пошлин или применять минимальные значения, то есть — потерять деньги.

Научимся производить биотопливо - будем интересны Европе

Это подтверждает структура нашей торговли до войны.

Торговый партнер №1 у нас — это Китай. А самые выгодные торговые партнеры с точки зрения баланса — это Египет и Индия. Страны, с которыми у нас нет прямых соглашений о ЗСТ (только с Египтом — по "касательной" в рамках Пан-Евро-Мед).

То есть без всяких соглашений, нам выгодно продавать зерно в Китай и облагать пошлинами китайские импортные товары.

Чтобы нам дало соглашение о ЗСТ с Китаем? Ничего, кроме потерь на импортных пошлинах.

Именно поэтому Норвегия (классическая сырьевая страна) не является членом ЕС и включена в торговое европейское пространство с существенными ограничениями.

Не является членом ЕС и Швейцария, только там вместо сырья — капитал.

Я уже давно писал: успешная Украина — страшный сон для поляков, так как мы в таком случае будем оттягивать на себя все региональные ресурсы: трудовые, инвестиционные, сырьевые, рынки сбыта и т.д. Но мне не верили, доказывая, что современная модель глобализма допускает выигрыш всех участников торгового сотрудничества.

Ситуация с украинским зерном показала — выигрывают далеко не все.

Простыми словами, с сырьевой экономикой нам нечего делать в ЕС. Сырьевая модель просто не монтируется в европейскую систему.

Европа тратит колоссальные дотации на поддержку своих фермеров во Франции, Польше, Германии. Представьте, если туда хлынут со своим зерном наши ленд-лорды.

Именно поэтому США подписали с Мексикой соглашение о свободной торговле лишь после того, как мексиканцы начали создавать вдоль границы с Америкой свои промышленные производства — макиладора — и отказались от сырьевой модели.

Сейчас Мексика является крупнейшим …. импортером кукурузы из США. Этот импорт осуществлялся в контексте нового соглашения USMCA между Мексикой, США и Канадой.

Таким образом, для вступления в ЕС, Украине нужно отказаться от сырьевой модели развития и научиться перерабатывать свое аграрное сырье.

То есть, наконец, научиться использовать свои абсолютные конкурентные преимущества — природный и сырьевой фактор конкурентоспособности.

Украина, производящая биотопливо, растительный белок, биодобавки, продукты питания — интересна ЕС.

Украина, экспортирующая кукурузу и железную руду — не монтируется в экономическую модель Евросоюза.

Украину с коррупцией при определенных раскладах возьмут в Евросоюз, а вот с сырьевой моделью — нет.

Поэтому, изменись или "не вступи".

И о структуре старой Европы

У нас очень популярна идея некоего геополитического "союза" с Польшей. Даже польский язык планируем ввести в школах и дать особые права польским гражданам на территории Украины.

В какой-то мере — это является продолжением польской геополитической доктрины "третьей Европы", "межморья" и т.д.

Польша действительно становится лидером "третьей Европы", в отличие от "первой" (Франция, Германия) и "второй" (Италия, Испания и т.д.).

Но вот будет ли в этом формате место для сильной Украины?

Польша уже обозначила, что будет бороться за место под солнцем, и это не заявления Венгрии по поводу языковых прав венгерской меншины в Закарпатье. Это намного серьезнее, так как и влияние Польши — сильнее.

На мой взгляд, Украина должна сформировать блок "четвертой Европы": усиливая влияние на такие страны как Молдова, Грузия, Армения, Беларусь, балканские страны.

Как написал Плутарх: "Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме".

А если более развернуто:

"Говорят, что, когда Цезарь перешел через Альпы и проходил мимо бедного городка с крайне немногочисленным варварским населением, его приятели в шутку спросили со смехом:

"Неужели и здесь есть соревнование в почестях, спор из-за первенства, раздоры среди знати?"

- "Что касается меня, — ответил им Цезарь с полной серьезностью, — то я предпочел бы быть первым здесь, чем вторым в Риме".

Источник

Важно