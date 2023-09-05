Эрдоган не договорился с Путиным: что будет с украинской кукурузой и пшеницей

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Не договорились.

Скажу честно, я ждал положительного результата переговоров по Зерновому соглашению. Скажу еще раз — честно, я расстроен.

Для нас это усложнение работы, уменьшение работы и вообще ничего хорошего в этом нет не только для нас, транспортников.

Я молчу об аграриях, им хуже всего. Цены на их продукцию не будет. Продать зерно теперь — ребус. А сроки поджимают, надо сеять.

Что будет дальше? Ну, очевидно, три момента:

подсолнечник переработается на масло и вывезется в Европу бензовозами, там масло добавят в дизель — и будет Экодизель;

пшеница и кукуруза будут просачиваться в час по чайной ложке через Рени и Измаил. И это если там ПВО укрепят;

кукуруза будет высушиваться сама по себе, ее убирать спешить не будут. А потом вымерзшую как-то будут складировать, и так же по Дунаю...

Как экспортировать кукурузу этого урожая?

Есть надежда на "коридоры Солидарности", это когда нашим автотранспортом к портам Европы, минимизируя все таможенные простои. Но это пока в теории, и я мало верю, что такое заработает, как следует. Возможно, что-то как-то, но ....

А Европа сейчас категорически не будет покупать агропродукцию у нас. Там тоже нормальный урожай, и им их фермеры ближе, чем наши.

Так вот такие дела, но пока еще Эрдоган ничего не ответил, этот дед так просто не глотает обиды. Может так случиться, что его ответ все изменит... Еще подождем.

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