Кто будет мирить Украину с Россией? Почему "западный курс" Эрдогана ведет к попытке окончания войны

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США "прокачивают" Эрдогана на ближневосточного миротворца. Это может касаться и Украины.

В Вильнюсе выяснилось, что Эрдоган уже на короткой ноге с главой Белого Дома. Пресса назвала это "новым этапом отношений Турции и США". Я тут попытался разобраться, в чем он будет заключаться.

Формально, Анкара вежливо прислушалась к рекомендациям Вашингтона, и теперь собирается разблокировать вступление Швеции в НАТО. Эту победу Байден заслуженно присвоил себе.

Реально же, похоже, что американскому президенту удалось вернуть непокорного президента Турции в свой политический "табун", и теперь Uncle Sam получает серьезного партнера для политических игрищ на Ближнем Востоке, в частности — для противодействия Китаю и РФ.

"Ход Эрдоганом" позволит США круто повлиять на расклад сил в регионе.

До последнего Турция колебалась между стратегическими полюсами — Вашингтоном и Москвой. В какой-то момент Эрдогана — небезосновательно — уже даже называли "пророссийским". Он до сих пор сохраняет торговлю с Москвой, — несмотря на западные санкции.

Похоже, что Турция начинает большую игру при одобрении США Фото: lenta.ua

Теперь у Турции может появиться другая миссия: страна усилит собственную игру на Ближнем Востоке, вытесняя откуда-то ослабевших россиян и конкурируя с Пекином за усиление влияния в регионе. Даже на том же постсоветском пространстве, где члены трухлявого путинского ОДКБ давно уже ищут себе новых кураторов, Турция, поддержанная США, была бы неплохой альтернативой КНР.

Злые языки даже поговаривают, что советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан теперь хочет запустить Турцию как своего троянского коня в ЕС, чтобы "взорвать" эту демократическую организацию изнутри. По крайней мере, турецкий президент уже намекнул, что не против обменять вступительный билет для Швеции в НАТО на присоединение этого азиатского государства к ЕС.

Теперь самое интересное: похоже, Эрдоган может получить от США статус главного переговорщика по РФ. Президент Турции стал однозначно проукраинским и одновременно демонстрирует свою способность влиять на РФ. Бросается в глаза, насколько самоуверенно Эрдоган вел себя в отношении Путина в последнее время: диктовал условия по зерновой сделке (мол, не на 3 месяца, а два года), без особого согласования с Кремлем передал Киеву лидеров "Азова", а теперь даже вызывает на август бункерного фюрера на разговор в Анкару. Того самого, который боится ордера на арест от международного уголовного суда сильнее, чем призрака Степана Бандеры.

Бункерный посетить Анкару вряд ли решится, потому что так транзитом и до Гааги недалеко... Но понаблюдать за общением Эрдогана и Путина стоит: намечается нечто грандиозное.

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