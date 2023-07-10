Турция берет Черное море. Как возвращение "азовцев" скажется на глобальной политике
Возвращение "азовцев" стало ударом по репутации Путина, но одновременно и большой удачей Эрдогана. Аналитик Алексей Кущ рассуждает о том, как может измениться политическая ситуация на Черном море после этих событий
В российских тг-каналах курсирует версия, что Турция согласилась на возврат азовцев в Украину накануне отказа РФ от зерновой сделки.
На самом деле у России нет реальных механизмов заблокировать зерновой коридор, находящийся под защитой турецкого военного флота.
Думаю, не случайно правительство Украины заявило о выделении 20 млрд грн для гарантий безопасности перевозчиков зерна.
То есть алгоритм может быть примерно такой.
Россия выходит из зерновой сделки якобы в ответ на возврат азовцев.
Такая новость хорошо подается для внутренней российской пропаганды.
А Турция объявляет о протекторате над зерновым коридором на два года.
Риски судов страхуются за счет украинского бюджета.
Такой прибыльный бизнес никто не будет останавливать.
В исторической перспективе, происходит практически аннулирование Куйчук-Кайнарджийского мирного соглашения 18 века между двумя империями, турецкой и российской.
Нынешнему турецкому президенту удалось то, что не смог сделать даже Ататюрк, — восстановить тотальное доминирование Турции в Черном море.Важно