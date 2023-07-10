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Турция берет Черное море. Как возвращение "азовцев" скажется на глобальной политике

Возвращение "азовцев" стало ударом по репутации Путина, но одновременно и большой удачей Эрдогана. Аналитик Алексей Кущ рассуждает о том, как может измениться политическая ситуация на Черном море после этих событий

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
eye 446
эрдоган, турция, черное море
Фото:  Hurriyet | Эрдоган оказывается главным политическим выгодополучателем возвращения "азовцев"
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В российских тг-каналах курсирует версия, что Турция согласилась на возврат азовцев в Украину накануне отказа РФ от зерновой сделки.

На самом деле у России нет реальных механизмов заблокировать зерновой коридор, находящийся под защитой турецкого военного флота.

Думаю, не случайно правительство Украины заявило о выделении 20 млрд грн для гарантий безопасности перевозчиков зерна.

То есть алгоритм может быть примерно такой.

экспорт зерна, зерновой коридор, морской экспорт Fullscreen
Турция может взять протекторат над зерновым коридором
Фото: Соцсети

Россия выходит из зерновой сделки якобы в ответ на возврат азовцев.

Такая новость хорошо подается для внутренней российской пропаганды.

А Турция объявляет о протекторате над зерновым коридором на два года.

Риски судов страхуются за счет украинского бюджета.

Такой прибыльный бизнес никто не будет останавливать.

В исторической перспективе, происходит практически аннулирование Куйчук-Кайнарджийского мирного соглашения 18 века между двумя империями, турецкой и российской.

Нынешнему турецкому президенту удалось то, что не смог сделать даже Ататюрк, — восстановить тотальное доминирование Турции в Черном море.

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