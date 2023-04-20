Турция – без Путина. Российский диктатор испугался, что друг Эрдоган его арестует

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Путин не поедет в Турцию на церемонию открытия АЭС, построенной с помощью "Росатома" — причина заключается в ордере на его арест МКС Гааги.

Помните мое сообщение с вопросом-дилеммой: рискнет ли Владимир Путин приехать в Турцию на церемонию торжественной загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую"? Так вот – не приедет. Путин решил побыть "присутствующим" на торжествах с помощью телесвязи, на расстоянии. Связано такое решение Путина в первую очередь с ордером на арест российского лидера, объявленного Международным уголовным судом в Гааге.

Еще в конце марта Эрдоган пригласил Путина лично посетить Турцию. "Возможно, 27 апреля господин Путин тоже приедет", — говорил он о запуске АЭС телеканалу Haber.

О подготовке визита Путина сообщило и турецкое издание Dik Gazete. По его данным, планировалось, что Путин вместе с Эрдоганом посетят пострадавшие от землетрясения провинции и обсудят российско-турецкое партнерство в различных сферах. Но в Москве поспешили заявить, что решение о поездке Путина в Турцию пока не принято.

Решение Международного суда сделало Путина фактически невыездным

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. В частности, его и омбудсмена Марию Львову-Белову подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

По ордеру МКС Путина могут арестовать в одной из 123 стран, ратифицировавших Римский устав, на основе которого работает суд. И хотя Турция не ратифицировала этот документ и не признает юрисдикцию суда в Гааге, Владимир Путин боится рисковать.

В Кремле называли АЭС "Аккую" в Турции важным проектом для двусторонних отношений. 27 апреля компания "Аккую Нуклеар" должна завезти на строительную площадку АЭС ядерное топливо и поместить его в хранилище. С этого момента станция станет ядерным объектом, а Турция — страной с атомной энергетикой.

АЭС "Аккую" строит "Росатом" на южном побережье Турции, в провинции Мерсин. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт, а первый из них будет запущен уже в 2023 году. Срок ее эксплуатации составит 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

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