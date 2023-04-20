Туреччина – без Путіна. Російський диктатор злякався, що друг Ердоган його заарештує

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Путін не поїде в Туреччину на церемонію відкриття АЕС, якa збудована за допомогою "Росатома" — причина полягає в ордері на його арешт МКС Гааги.

Пригадуєте мій допис з питанням-дилемою: ризикне Володимир Путін приїхати в Туреччину на церемонію урочистого завантаження ядерного палива на АЕС "Аккую"? Так от — не приїде. Путін вирішив побути "присутнім" на урочистостях за допомогою телезв`язку, на відстані. Пов`язане таке рішення Путіна насамперед з ордером на арешт російського лідера, оголошеного Міжнародним кримінальним судом в Гаазі.

Ще наприкінці березня Ердоган запросив Путіна особисто відвідати Туреччину. "Можливо, 27 квітня пан Путін теж приїде", — говорив він про запуск АЕС телеканалу Haber.

Про підготовку візиту Путіна повідомило і турецьке видання Dik Gazete. За його даними, планувалося, що Путін разом з Ердоганом відвідають провінції, що постраждали від землетрусу, і обговорять російсько-турецьке партнерство в різних сферах. Але в Москві поспішили заявити, що рішення про поїздку Путіна до Туреччини поки що не ухвалене.

Рішення Міжнародного суду зробило Путіна фактично невиїзним

У середині березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні. Зокрема, його та дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

За ордером МКС Путіна можуть заарештувати в одній із 123 країн, які ратифікували Римський статут, на основі якого працює суд. І хоча Туреччина не ратифікувала цей документ та не визнає юрисдикцію суду в Гаазі, однак Володимир Путін боїться ризикувати.

У Кремлі називали АЕС "Аккую" у Туреччині важливим проєктом для двосторонніх відносин. 27 квітня компанія "Аккую Нуклеар" має завезти на будівельний майданчик АЕС ядерне паливо та помістити його у сховище. З цього моменту станція стане ядерним об'єктом, а Туреччина — країною з атомною енергетикою.

АЕС "Аккую" будує "Росатом" на південному узбережжі Туреччини, в провінції Мерсін. Проєкт передбачає спорудження чотирьох енергоблоків. Потужність кожного енергоблоку становитиме 1200 МВт, а перший з них буде запущено вже у 2023 році. Термін її експлуатації становитиме 60 років із можливістю продовження ще на 20 років.

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