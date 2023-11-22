Не пора ли договариваться с поляками? Как разблокировать границу и сберечь миллиарды для Украины

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Проблема польского кордона — и скоро не только польского.

Проблема наших властей, наших функционеров… тех, кому мы доверили решать вопросы национальных интересов — это паническая боязнь "зрады".

Они банально и буквально запуганы и не готовы даже на малейшие компромиссы, а без компромиссов договоренностей не бывает.

Я не про войну, не подумайте. Это я не комментирую.

Я про экономику. В частности, про блокаду границ. Ведь это не первый раз. И точно все знали, что будет повторение. Вопрос нахождения компромисса — это вопрос частичного отказа от наших интересов. Нам хочется транспортного безвиза, мы хотим отбирать работу и хлеб у европейских перевозчиков. Это плотный рынок. И поверьте, он весьма цивилизованный и регламентированный в Европе. Мы же — дикари с Востока на этом цивилизованном рынке, как бы это грубо не звучало.

Которые тупо отбирают рейсы, валят демпингом давно сложившиеся экономические модели.

Нас туда пустили, мы себя "проявили".

Мы не платим налогов, как европейцы, у нас более дешевое топливо, у нас намного более дешевая техника (мы донашиваем секонд-хенд за ними). У нас зарплаты в два раза ниже. У нас нет обязательств по минимальной зарплате водителю. Мы гоняем под двумя чипами, у нас налегке можно получить лицензию, если предыдущая фирма проштрафилась… И так далее и так далее….

Сегодня на польско-украинской границе Фото: Укринформ

Все это приводит к возможностям демпинговать, а если читать правильно, то отбирать хлеб у европейцев. А там тоже люди, и этой нашей "орды перевозчиков" им точно не надо в их жизни. Война, сострадание — то одно, а холодильники у них тоже свои. И даже если не демпинговать, то увеличение предложения транспорта неизбежно ведет к падению цены километра.

Европейцы хотят возврата правил. Возврата "дозволов", то бишь ограничения на кол-во выполнений рейсов по каждому направлению. Никто из наших функционеров не готов взять на себя ответственность даже на начало переговоров в этом направлении. Результат? — Тупик. Граница стоит наглухо. Все, на что нас хватило — это подать в суд на тех, кто блокирует границу. На простых поляков. Смешно, да? Только совсем не смешно.

Вы даже себе не представляете цифру — сколько каждый день теряет экономика страны от миллиардов денег в товаре, что стоит на границе. Это больше, чем потеря портов Большой Одессы, если кто не осознает масштаб.

Ну я ж не могу критиковать только, ведь верно?

Я просто говорю, надо идти на переговоры, надо говорить о возврате "дозвольной" системы, но не той, что была до полномасштабной войны, а более расширенной, это их устроит. Хоть какие-то цивилизационные преобразования — уже начало для разблокировки границы.

И вторым пунктом — решать пропускную способность погранпереходов. Это не все, есть еще ряд требований и ряд ответов на них, но все упирается сейчас в одно — кто возьмет на себя ответственность, кого назовут "зрадныком" и кто поставит крест на своей карьере во имя разблокирования границы?

Таких уже месяц как нет. Зато есть много умников, которые делают много заявлений вперемешку с популизмом и раздают печеньки водителям, которые там уже скоро как месяц в очереди стоят и все обочины удобрили уже восьмым слоем удобрений.

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