Украинский суд для польских перевозчиков. Как снять блокаду границы

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Относительно акции польских перевозчиков по блокированию украинской границы наше государство заняло достаточно мягкую позицию, надеясь на переговоры. Не знаю, будут ли они эффективными. Не буду анализировать и польские внутриполитические причины этих событий. Процитирую лишь один из материалов на тему: "В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины говорят, что бастует лишь одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков. Причем протестующие — это водители грузовиков, которые работали на белорусском и российском рынках. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию."

Но давайте подумаем: есть ли у Украины способы борьбы за свои интересы в этой ситуации, не связанные с зависимостью от воли даже не польского государства, а небольшой группы людей, которая фактически взяла воюющую страну в заложники?

Очевидно, есть. И связана такая возможность, как ни странно, с уголовным преследованием участников акции.

Эта мысль является неочевидной, если не вспомнить положения ч. 1 ст. 8 УК Украины: "1. иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие уголовные правонарушения за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по этому Кодексу в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные настоящим Кодексом тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины."

Очевидно, что блокирование дорог на границе совершается против интересов как Украины, так и граждан Украины (и владельцев транспортного бизнеса, и обычных водителей). Как же такие действия могут быть квалифицированы?

Очевидной является ст.279 УК Украины, причем ее ч.3, по признаку последствий. Ведь и убытки блокирование границы причиняет многомиллионные, и наверняка уже можно найти людей, которым элементарно стало плохо в многодневной очереди на границе, то есть в результате действий блокировщиков причинен вред здоровью. (По крайней мере, по одному такому случаю были сообщения в СМИ.)

Также, поскольку эти действия направлены на то, чтобы сделать невозможным нормальную работу как транспортных предприятий, так и тех, чьи грузы доставляются, и то, что причинен большой ущерб, а также, что делается все это организованной группой лиц, напрашивается квалификация еще и по ч.3 ст.206 УК Украины.

Какие возможности может получить Украина в случае, если внесет сведения в ЕГР, и в результате будет расследоваться такое уголовное производство по этим фактам?

Смогут ли организаторы и участники быть привлечены к уголовной ответственности в Польше? Если мы обратимся к Договору между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, то увидим, что такая возможность сомнительна. Своих граждан государства для привлечения к ответственности другим странам не выдают (Украина тоже). Относительно привлечения к ответственности на территории Польши, то ч.1 ст.54 указанного Соглашения нам говорит: "1. каждая из Договаривающихся Сторон обязуется по ходатайству другой Договаривающейся Стороны осуществлять уголовное преследование своих граждан, а также иностранцев, имеющих место постоянного проживания на ее территории, подозреваемых в совершении преступления на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны."

Поскольку в нашем случае действия совершены на территории Польши, на первый взгляд, оснований для этого нет. Можно, конечно, "поиграть" с тем, что последствия наступили на территории Украины, но будем исходить из того, что польские власти Украины в привлечении этих людей к уголовной ответственности откажут.

Тогда что же мы получаем? Для понимания этого, нужно учесть, с кем мы имеем дело, и за что, собственно, они борются. А борются они фактически за то, чтобы занять рыночную нишу в перевозках, которую сейчас занимают украинские перевозчики.

За что борются польские перевозчики? Фото: Facebook

Так вот. В таком случае очевидно, что для всех водителей, участвующих в блокировании границы, въезд в Украину реально будет закрыт, причем на достаточно долгий срок, поскольку здесь они смогут быть привлечены к уголовной ответственности, если появятся в зоне досягаемости украинских правоохранительных органов. То есть, тем самым уже фактически лишается смысла сам протест. Причем, подчеркиваю, это касается не только и не столько организаторов, которые, возможно, в Украину и не собираются, а именно участников — водителей, для которых это является работой, и за возможность выполнять ее они таким образом "борются". Думаю, если не всех до одного, то по крайней мере значительную часть участников акции можно идентифицировать.

Мало того, в этом случае Украина будет иметь право объявить их в международный розыск. А в случае выезда из Польши в третьи страны участники блокировки будут рисковать оказаться под экстрадиционным арестом. Опять-таки, для водителей международных перевозок это будет означать фактически невозможность работать, не только на украинском, но и на других направлениях. В таком случае уже менее важно, выдадут их в конечном итоге Украине или нет. Главное, что сама такая перспектива каждому конкретному блокировщику в профессиональном смысле обойдется дороже, чем потенциальные выгоды даже в случае удовлетворения их требований (а такое удовлетворение практически невозможно, что они, наверное, понимают).

Этот путь является хорошим еще с одной точки зрения. Он нацелен не на официальных польских лиц или каких-то политических деятелей, которые могут стоять за всем этим, а непосредственно на исполнителей, которые наносят вред Украине и ее гражданам. Политические риски, в условиях, когда польские власти не хотят или не могут сами навести порядок и прекратить блокирование, минимальны.

Что касается моральной точки зрения... Я уже неоднократно писал о том, что те, кто блокируют дороги ради выполнения каких-то своих требований, по сути дела, исповедуют ту же логику, что и террористы, которые берут в заложники посторонних, непричастных к конфликту, людей, опять-таки, чтобы их требования были удовлетворены. Когда же это касается воюющей страны (и которую польские власти официально поддерживают, но порядок навести, в том числе и силовыми методами, "почему-то" не может или не хочет), — это двойная низость, которая, в свою очередь, Украиной может быть расценена как прямое пособничество врагу.

Очевидно, целесообразно не открывать уголовное производство сразу, а сначала донести до участников блокирования такой возможности и намерения, с подробным разъяснением, что это будет означать для них, именно для рядовых участников этих действий. И дать какое-то не очень длительное время на прекращение блокирования. Но, если это не будет сделано, то Украина будет иметь право как с юридической, так и с моральной и политической точек зрения принять именно такие меры, достаточно жесткие, но при этом такие, которые не зависят от воли польской стороны.

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