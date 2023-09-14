Новые цены на бензин. Насколько подорожает топливо в Украине из-за дефицита нефти в мире

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Волна

Автомобилисты заметят повышение цен на АЗС, начнется массовое переписывание ценников. Помимо этого, будут уменьшены бонусные программы (скрытое повышение). Скрытое и открытое в сумме составит 2-3 грн. на литре до конца сентября. Смотря о какой сети говорим. Опт за последние сутки-двое вырос на гривну. И еще поднимется.

Это математическая модель. Тут нет места предсказаниям. Только факты и математика. Долго никто теперь тянуть не будет. Недорогого "доналогового" топлива уже нет, как это было в июле-августе. Повышаться все будут оперативно.

А что случилось?

Нефть, господа. Она растет. Геополитика сейчас рулит. Понимаете, есть спекулятивные факторы, такие, как там уровень запасов в США, какой-нибудь там ураган и т д. А есть фундаментальные. Банально стало меньше нефти, так захотели саудиты, и ничего Байден с этим поделать не смог. Была надежда на Иран, что его откупорить можно, но после информации о предоставлении ракет (планируемом), понятно, этот вариант отпал. Думали, Китай там начнет загибаться, но нет.

Нефти просто стало не хватать на всех... Фото: Bloomberg

Нефти нет. И рашка тоже сдулась с поставками, она бы и рада больше продавать, но из-за сбоя логистики, к чему санкции привели, сама уже без бензина сидит. Как тут увеличивать отгрузку? Это радует, конечно, им это икнется сильно. Но и нам вот повышение цен "прилетает".

Где брать нефть? Я думаю, даже если и сланцевая добыча в Штатах будет расти, экономически это выгодно стало очень, то она все равно не перекроет.

Я плохой прогноз Вам скажу. Она не остановится на 90, она пойдет выше. Ее просто не хватает. А если товара не хватает, то что происходит с ценой? Ну, пока так. Все может поменяться, мало ли. Фундаментальные параметры тоже не константа, они меняются. Но пока у нас прогноз только вверх, и сотня за бочку тоже может быть вполне. Это волатильный рынок, и подхватив волну, биржевые спекулянты могут качнуть прилично. Так бывает.

А при сотне долларов за бочку я даже не стану Вам писать цену за литр. Не хочу Вам сон портить. Но если что, то налогов там тоже будет гривен 15-16 в литре при такой цене нефти. Ведь если литр дорожает, то и налогов больше становится ))

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