Немцы прекращают есть свинину. Почему украинцам важно следить за потреблением в Европе

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Люди в Германии употребляют в пищу все меньше мяса, пишет agrarheute. В прошлом году было всего 52 килограмма на человека. Приблизительно на 4,2 килограмма меньше, чем в 2021 году. Кстати, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, именно столько украинцы потребляли мяса в 2022 году.

Но сегодня о немцах. Так вот, это самое низкое значение с начала расчетов в 1989 году. Для сравнения, за последние десять лет потребление мяса на душу населения упало почти на 9 килограммов (2012: 60,9).

Падение зафиксировано существенное в потреблении свинины. В прошлом году каждый немец съел в среднем 29 килограммов, в 2020 году – около 31 килограмма на человека; В 2012 году она была даже чуть меньше 39 кг. Потребление говядины на душу населения по сравнению с прошлым годом сократилось на 900 грамм до 8,7 килограмма, птицы — на 400 грамм до 12,7 килограмма.

Наш аграрный сектор должен четко понимать свою выгоду и свои перспективы. Фото: Getty Images

Почему я обращаю постоянно внимание на потребительские тренды в Европе, потому что при формировании нашей долгосрочной аграрно-политической стратегии нужно очень четко понимать, где именно наши рынки сбыта той или иной аграрной продукции. Особенно в контексте дискуссий о добавленной стоимости в агросекторе и нашем будущем в ЕС.

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