Німці припиняють їсти свинину. Чому українцям важливо стежити за споживанням у Європі

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Люди в Німеччині споживають все менше м'яса, пише agrarheute. Минулого року було загалом 52 кілограма на людину. Приблизно на 4,2 кілограма менше, ніж у 2021 році. До речі, за даними нашого Міністерство аграрної політики та продовольства України, саме стільки українці споживали м‘яса в 2022 році.

Але сьогодні про німців. Так от, це найнижче значення з початку розрахунків у 1989 році. Для порівняння, за десять останніх років споживання м’яса на душу населення впало майже на 9 кілограмів (2012: 60,9).

Падіння зафіксовано суттєве по споживанню свинини. Минулого року кожен німець з’їв у середньому 29 кілограмів, у 2020 році – близько 31 кілограма на людину; У 2012 році вона була навіть трохи менше 39 кілограмів. Споживання яловичини на душу населення порівняно з минулим роком скоротилося на 900 грамів до 8,7 кілограма, птиці – на 400 грамів до 12,7 кілограма.

Наш аграрний сектор має чітко розуміти свою вигоду та свої перспективи Фото: Getty Images

Чому я звертаю постійно увагу на споживчі тренди у Європі, адже при формуванні нашоі довгострокової аграрно-політичної стратегї треба дуже чітко розуміти, де конкретно наші ринки збуту тієї чи іншої аграрної продукції. Особливо в контексті дискусій про додану вартість в агросекторі і наше майбутнє в ЄС.

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