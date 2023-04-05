Засіяти 13 мільйонів гектарів: як Україна веде другу посівну під час війни

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пріоритети уряду — це розмінування земель сільськогосподарського призначення та допомога аграріям, щоб посівна кампанія 2023 року пройшла успішно.

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В Україні вже розпочалася друга посівна кампанія під час війни. Станом на початок квітня 2023 року у регіонах засіяли понад 500 тисяч гектарів землі. Про це на засіданні уряду 4 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Прямо зараз по всій країні триває посівна. Друга посівна під час війни. Аграрії по всіх регіонах посіяли понад 500 тисяч гектарів. Найбільше у Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Загалом сподіваємося цього року засіяти понад 13 мільйонів гектарів", — зазначив він.

Тому, як наголосив глава Кабміну, роботи з розмінування сільськогосподарських земель та допомога аграріям є пріоритетом для уряду.

"Ми вже сформували нормативно-правову базу, активізували роботу Національного органу з питань протимінної діяльності, створили Міжвідомчу робочу групу з гуманітарного розмінування, затвердили план розмінування понад 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення у дев'яти регіонах України", — розповів Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що у регіонах працюють 350 груп розмінування, які складені з українських та іноземних фахівців. Знешкоджено близько 320 тисяч вибухонебезпечних предметів. Миколаївська область стала першим регіоном, де розпочалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.

Що буде з посівною на звільнених ЗСУ територіях

ЗСУ відвоювали близько 40% територій, окупованих ЗС РФ з 24 лютого 2022 року. Життя на цих землях оживає: відновлюється зв'язок, робота платіжної системи, бізнесу. Здавалося б, на поля має вийти сільськогосподарська техніка для весняної посівної.

Але, 20 березня 2023 року заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", виконавчий директор Північного міжрегіонального наукового центру НААН Олександр Нечипоренко розповів Фокусу, що агровиробники не зможуть провести повноцінну посівну на деокупованих територіях ще не один рік.

Експерт посилається на попередні оцінки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, згідно з якими станом на жовтень 2022 року близько 1,7 млн га української землі було забруднено вибухонебезпечними предметами та мінами, а розмінування такої території вимагатиме не менше 10 років.

Раніше Фокус вивчав, які збитки українській економіці та бізнесу завдав російський енергетичний тероризм. Також нагадаємо, що Швейцарія у 2022 році виділила 2,5 млн швейцарських франків (близько 100 млн грн) для підтримки українських господарств з виробництва молока в регіонах, що постраждали від бойових дій. Ці гроші будуть направлені господарствам у Чернігівській, Київській та Сумській областях.