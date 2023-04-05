Засеять 13 миллионов гектаров: как Украина ведет вторую посевную во время войны

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приоритеты правительства — это разминирование земель сельскохозяйственного назначения и помощь аграриям, чтобы посевная кампания 2023 прошла успешно.

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В Украине уже стартовала вторая посевная кампания во время войны. По состоянию на начало апреля 2023 года в регионах засеяли более 500 тысяч гектаров земли. Об этом в ходе заседания правительства 4 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Прямо сейчас по всей стране продолжается посевная. Вторая посевная во время войны. Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тысяч гектаров. Больше всего в Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров", — отметил он.

Поэтому, как подчеркнул глава Кабмина, работы по разминированию сельскохозяйственных земель и помощь аграриям является приоритетом для правительства.

"Мы уже сформировали нормативно-правовую базу, активизировали работу Национального органа по вопросам противоминной деятельности, создали Межведомственную рабочую группу по гуманитарному разминированию, утвердили план разминирования более 470 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения в девяти регионах Украины", — рассказал Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что в регионах работают 350 групп разминирования, которые составлены из украинских и иностранных специалистов. Обезврежено около 320 тысяч взрывоопасных предметов. Николаевская область стала первым регионом, где началось гуманитарное разминирование сельхозземель.

Что будет с посевной на освобожденных ВСУ территориях

ВСУ отвоевали около 40% территорий, оккупированных ВС РФ с 24 февраля 2022 года. Жизнь на этих землях оживает: возобновляется связь, работа платежной системы, бизнеса. Казалось бы, на поля должна выйти сельскохозяйственная техника и провести весеннюю посевную.

Но, 20 марта 2023 года заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", исполнительный директор Северного межрегионального научного центра НААН Александр Нечипоренко рассказал Фокусу, что агропроизводители не смогут провести полноценную посевную на деоккупированных территориях еще не один год.

Эксперт ссылается на предварительные оценки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, согласно которым по состоянию на октябрь 2022 года около 1,7 млн га украинской земли были загрязнены взрывоопасными предметами и минами, а разминирование такой территории потребует не менее 10 лет.

Ранее Фокус изучал, какие убытки украинской экономике и бизнесу нанес российский энергетический терроризм. Также напомним, что Швейцария в 2022 году выделила 2,5 млн швейцарских франков (около 100 млн грн) для поддержки украинских хозяйств по производству молока в пострадавших от боевых действий регионах. Эти деньги будут направлены хозяйствам в Черниговской, Киевской и Сумской областях.